Kültür Rotası

14 Ağustos 2022 Pazar, 13:00

ELBET BİR GÜN

D22, Berkay Ateş'e 25.Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü kazandıran, Serkan Salihoğlu’nun yönettiği 'Hakikat, Elbet Bir Gün' oyunuyla 25 Ağustos’ta Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda tiyatroseverlerle buluşacak ve uzak olmayan bir distopyaya perdelerini açacak.

“YARATICI ALANDA EŞİTLİK”

İKSV, gazeteci Duygu Demirdağ’ın ev sahipliğinde ve Zorlu Holding’in toplumsal cinsiyet eşitliği programı Eşit Bi’Hayat’ın desteğiyle, “Yaratıcı Alanda Eşitlik” başlıklı yeni bir podcast serisine başlıyor.

Her bölümünde farklı kişilerin öykülerinin dinlendiği, yaratıcı sektör çalışanlarının karşılaştığı cinsiyet veya cinsel yönelim ayrımcılığı temelli sorunların, yaşadıkları zorlukların konuşulduğu seri, eylül ayının sonuna kadar devam edecek.

MÜZİKHALLER

İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları, Türk müzikallerindeki şarkılardan derlenen bir seçkiyi 'Müzikhaller' adı altında sanatseverler için yeniden çalıp, seslendirip danslar eşliğinde izleyenlerle buluşturacak. Can Şıkyıldız yönetmenliğindeki etkinlik, 18-19-20 Ağustos tarihlerinde AKM’de sahnelenecek.