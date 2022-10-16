Kültür Rotası

16 Ekim 2022 Pazar, 13:00

TİYATRO YERLİ YERİNDE



İstanbul Tiyatro Festivali 26. kez izleyicisiyle bir araya geliyor. Festival, bu yıl 400. yaş günü kutlanan Fransız yazar Moliere’in ünlü eserinin çağdaş bir yorumu olan Kibarlık Budalası Remix oyunuyla perde açacak. Festival programında 6 uluslararası ve 15 yerli yapım ile 3 perdeden gösterim, 18 farklı mekânda seyircilerle buluşacak. “Tiyatro Yerli Yerinde” sloganıyla yola çıkan festivalin küratörlüğünü ise Işıl Kasapoğlu üstleniyor.

STANLEY KUBRICK SERGİSİ

“Başyapıtların yaratıcısı” olarak sinema tarihinde çığır açan ünlü yönetmen Stanley Kubrick bu kez bir sergiye konu oluyor. Kubrick'in çoğu yayınlanmamış belge, obje, senaryo, kamera, lens ve orijinal kostümlerinin yer aldığı sergide yönetmenin sıra dışı dünyasına yakından tanıklık edilecek. Kubrick’in çalışmalarını kronolojik bir bakış açısıyla sunan sergi, İstanbul Sinema Müzesi’nde görülebilir. Biletler Mobilet’te.

DOLCE CAZ VOKAL

Üç kadın vokal Merve Erdal, Damla Güneş ve Nihan Yılmazer’den oluşan Dolce Caz Vokal Grubu, başta caz standartları olmak üzere birçok farklı türde eserin üç sese uyarlanmış aranjmanlarını, orkestra eşliğinde yorumluyor. 1940’ların Andrews Sisters şarkılarından grup üyelerinin kendi aranjmanlarına, caz, soul, latin ve müzikallere uzanan geniş bir repertuvarın seslendirileceği konser 19 Ekim Çarşamba günü CSO Ada Mavi Salon’da.

212 PHOTOGRAPHY ISTANBUL

Bu sene beşincisi yapılan 212 Photography Istanbul festivalinde, tematik sergilerden oluşan geniş çaplı bir seçki ziyaretçilerle buluşuyor. Birlikteliğin ve kaçınılmaz benzerliklerin uyumu, hayvan dostlarımızın kahramanı olduğu “Dostlarımız, Hayvanlar” sergisinde, 20’ye yakın sanatçının perspektifinden görülebilir.

Hayvanlar âleminin düşlere konuk olan görsel dünyasının fotoğraflara yansıtıldığı sergide fotoğraf sanatının öncü isimleri William Wegman, Walter Chandoha, Martin Parr, Hellen van Meene, Tim Flach, Martin Usborne, Ralph Hargarten ve daha pek çok isim yer alıyor. Sergiyi gezmek için bugün son gün!