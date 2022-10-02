Kültür Rotası
Cumhuriyet Pazar, sizler için en güzel kültür sanat etkinliklerini derledi. İşte bu haftanın 'Kültür Rotası'...
BOZKIRIN TEZENESİ ANILIYOR
Türkmen/Abdallık kültürü ve müzik geleneğinin son büyük temsilcisi, halk ozanı Neşet Ertaş’ın en sevilen eserleri, senfonik şekilde yeniden düzenlenmiş haliyle Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilecek. “Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri” konserinde solistler Nilgün Kızılcı ve İsmail Altunsaray yer alacaklar. “Bozkırın Tezenesi”nin sazı ve sözü, 12 Ekim akşamı CSO Ada Ankara’da dinleyicilerle buluşuyor.
DON
KİŞOT AKM’DE!
Miguel
de Cervantes’in
aynı ismi taşıyan romanından seçilmiş bazı bölümlerden
esinle oluşturulan, L. Minkus’un bestesi ve yüksek seviyedeki
bale tekniğiyle dünyaca ünlü toplulukların repertuvarlarında
değişmez bir yere sahip olan Don Kişot Balesi seyirciyle
buluşuyor. Ayşem Sunal Savaşkurt düzenlemesi ve İstanbul Devlet
Opera ve Balesi’nin temsiliyle 13
Ekim Perşembe akşamı AKM’de sahnelenecek.
TEKFEN FİLARMONİ İLE ROBY LAKATOS & ENSEMBLE
Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası, 30. kuruluş yılında müzikseverlere oldukça keyifli bir konser vadediyor. Programda, Beethoven’ın 7 No’lu Senfonisi’nin ardından, dinleyicilerin aşina olduğu birçok eseri “Şeytanın Kemancısı” ismiyle bilinen Roby Lakatos düzenlemeleri ile icra edecek. Geleneksel roman müziği tınılarını doğaçlama ruhu ile birleştiren Roby Lakatos Ensemble, sahneyi ülkemizin yetiştirdiği ünlü kanun sanatçımız Göksel Baktagir ile paylaşacak. Konser, 5 Ekim’de Zorlu PSM’de.
ALTIN
PORTAKAL FİLM FESTİVALİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 1-8 Ekim tarihleri arasında yapılacak 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Türkiye’de ilk kez Antalya’da gösterilecek yarışma filmleri, “Başka Bir Dünya” ve “Özel Gösterimler” bölümlerinde yer alan filmlerle zengin bir programa sahip. Bu yıl gösterimler AKM Aspendos ve Perge salonlarında,
Dogˆu Garajı Kültür Merkezi Salonu’nda, Yıldızların Altında 1 ve Yıldızların Altında 2 açık hava sinemalarında izleyiciyle buluşacak. Festival biletleri biletix’te.
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