Kültür Rotası
Cumhuriyet Pazar, sizler için en güzel kültür sanat etkinliklerini derledi. İşte bu haftanın 'Kültür Rotası'...
İSMET İNÖNÜ’YÜ ANMA KONSERİ
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, "İnatla dinlemezseniz sevemezsiniz. Bir kere sevdiğiniz zaman da vazgeçemezsiniz" diyen ve CSO konserlerine büyük ilgisiyle bilinen 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'yü Anma Konserlerine devam ediyor. Duayen Şef Rengim Gökmen yönetiminde 23 Aralık’ta yapılacak konserin solisti çellist Dorukhan Doruk. Robert Schumann’ın Viyolonsel Konçertosu ile başlayacak konser yine Alman besteci Richard Strauss'un Güllü Şövalye Süiti ile sona erecek.
KUĞU GÖLÜ BALESİ
Moskova Devlet Akademik Klasik Bale Tiyatrosu "Natalia Ksatkina- Vladimir Vasilyev"in prodüksüyonu ile Rus klasik balesinin bir sembolü olan Kuğu Gölü’nü sahneliyor. Eser, M. Petipa, L. Ivanov ve A. Gorsky'nin koreografisini yaptığı Bolşoy Tiyatrosu'ndaki Kuğu Gölü balesinin eski versiyonuna dayanıyor. İlk versiyonundaki birçok parçanın ve Petipa'nın orijinal fikirlerinin yeniden düzenlendiği iki perdelik eser, 22 Aralık’ta CRR’de sahnelenecek.
WONDER VİLLAGE
2023’e yaklaşırken yılbaşı temalı etkinlikler öne çıkıyor. KüçükÇiftlik Park’ın ev sahipliğinde, 21-30 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek “Wonder Village”te, atlıkarıncadan, buz pateni pistine, atölyelerden, yılbaşı kasabasına birbirinden farklı etkinliklerin yanısıra dünya lezzetleri de tadılabilecek. Programda ayrıca sevilen müzisyenler; Kalben, Jabbar, Elephanz, Lalalar, Mert Demir, Büyük Ev Ablukada müzikseverlerle buluşacak.
DOĞAYA SOYUT BİR BAKIŞ
Burdur resimleri ile özdeşleşmiş bir ressam İsmail Altınok. Onun manzara resimleri, doğayı kendine özgü bir biçimde soyutlayışını görürüz. 2002 yılında yaşama veda eden Altınok'un bugüne kadar yaptığı çalışmalarından oluşan yapıtların sergilendiği “Seçkiler”, 6 Ocak’a kadar Ankara İsmail Altınok Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilir.
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