Kültür Rotası

Yayınlanma: 08.01.2023 - 13:00

Güncelleme: 08.01.2023 - 13:00

RUMUZ GONCAGÜL

Türk Tiyatrosu’nun önemli yazarlarından Oktay Arayıcı’nın 70’li yılların sonlarında değişen sosyal ve ekonomik yapının etkisiyle adını, varlığını ve çaresizliğini çözmeye çalışan “Kadınların” sıkışmışlığını çağdaş bir ortaoyunu dünyasından anlattığı “Rumuz Goncagül” Zafer Algöz yönetimiyle sahneleniyor.

Müziklerinde Timur Selçuk’un imzası bulunan oyunun afişi ise Cem Yılmaz imzalı. Oyun, 10 Ocak’tan itibaren İstanbul Devlet Tiyatroları sahnelerinde izleyicisiyle buluşacak.

YENİ TÜRKÜ



Türkiye'nin en eski gruplarından biri olan Yeni Türkü, Eskişehirli dinleyicisiyle buluşuyor. Geçen yıl Pasaj Müzik etiketiyle çıkan “Zamansız” albümünde şarkıları 22 müzisyen tarafından yeniden yorumlanan grup, 18 Ocak’ta Milyon Performance Hall Eskişehir’de sahne alacak..

MELİKE ŞAHİN

Güçlü sesi ve yalın ama vurucu sözleriyle kısa zamanda kendi kitlesini yaratan Melike Şahin, dinleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Şahin, 14 Ocak akşamı İzmir Hangout PSM’de.

KALANLAR

Adana’da sıcak bir günde geçen eksilmek ve kalmak üzerine olan trajikomik bir öykü üzerine kurulan “Kalanlar”, 11 Ocak Çarşamba Alan Kadıköy’de sahneleniyor.

Nilay Erdönmez, Elif Ongan Tekçe, Enginay Gu¨ltekin, Ku¨bra Balcan ve ekran oyuncusu olarak Suna Keskin’in rol aldığı oyunun başında yer alan kısa filmin yönetmeni ise bu yıl Altın Portakal Ödülleri kısa film dalında jüri özel ödülü alan Özgürcan Uzunyaşa.

HAMLET

İnsanın tüm zamanlara özgü çelişkilerini sahneye taşıyan W. Shakespeare’in ünlü eseri Hamlet, Sabahattin Eyüboğlu çevirisi ve Engin Alkan’ın rejisinde çağdaş bir okumayla şimdiki zamandan bakılan çarpıcı bir hatırlamaya dönüşüyor. Oyun, 4-14 Ocak arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.