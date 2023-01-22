Kültür Rotası

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 13:00

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 13:00

KOYUN KOYUNA

Arter’inKoyun Koyuna başlıklı grup sergisi, çağdaş sanat yapıtlarının yanı sıra daha erken tarihli temsilleri ve arkeolojik nesneleri uyku temasında bir araya getiriyor. Küratörlüğünü Eda Berkmen’in üstlendiği sergi, bilişsel süreçlerdeki değişim ve düşük yoğunlukta fiziksel eylemle tanımlanan ve canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için temel bir gereksinim olan bu durağan ve gizemli dinlenme durumuna farklı yaklaşımlar sunuyor. Koyun Koyuna, Arter’in giriş kat galerisinde 29 Ocak’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

KİBRİTİN UCUNDA

Zorlu PSM Prodüksiyon’un sahneye taşıdğı yeni oyunu Kibritin Ucunda, 25 Ocak’ta prömiyerini gerçekleştiriyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleme aldığı, Kayhan Berkin’in yönettiği ve Rıza Kocaoğlu’nun oynadığı Kibritin Ucunda, sezon boyunca %100 Studio’da.

EKİN

Galeri Soyut, Baran Kamiloğlu’nun “Ekin” isimli kişisel resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Ekin/kültür kavramından yola çıkarak çeşitli olayları, kişi ve olguları görünür kılmaya çalışan Kamiloğlu sergisinde, toplumcu gerçekçi bakış açısıyla ayrıksı kavramları alergorik biçimde bir araya getiriyor. Sergi, 25 Ocak’a kadar Yıldız / A Salonunda.

PENTAGRAM

1987’de kurulan ve ‘Gündüz Gece’, ‘Geçmişin Yükü’, ‘Şeytan Bunun Neresinde’ gibi parçalarıyla hafızalarımızda yer eden heavy metalin ülkemizdeki önemli temsilcisi Pentagram, 4 Şubat akşamı Hangout PSM sahnesinde İzmirli dinleyicilerle buluşacak.