Kültür Rotası

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 13:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 15:24

BIFO & VALERIY SOKOLOV

Parlak tekniği ve detayları atlamayan titiz yorumu ile dünyanın önde gelen sahnelerinde ilgi ile izlenen ve “zorluk tanımayan kemancı” olarak anılan V. Sokolov, Aram Khachaturian’ın Re Minör keman konçertosunun seslendirileceği konserde BİFO’yu Belçikalı orkestra şefi Karel Deseure’nin yönetecek.

Hector Berlioz’un başyapıtı Fantastik Senfoni müzikseverlerle buluşturulacağı konser, 9 Şubat Perşembe akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

LA REPRISE. HISTOIRÉ DU THÉÂTRE (I)

DasDas, İO Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında birçok tiyatro oyununu İstanbul’da izleyiciyle buluşturuyor. Festivalde ilk olarak çağdaş tiyatro sahnesinin yaratıcı yönetmenlerinden Milo Rau’nun “La Reprise. Histoiré Du Théâtre (I)” adlı ödüllü oyunu 18 ve 19 Şubat tarihlerinde sahnelenecek. Festival programı ve biletler dasdas.com.tr’de.

FRAGMANLAR

C.A.M Galeri, “Fragmanlar” başlıklı grup sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide hem temsil ettiği, hem de kadroya yeni katılan sanatçıların farklı disiplinlerde yapıtlarına yer veriliyor.

Ortak temanın “umut” olduğu vurgulanan sergide Sidar Baki, Mine Birgen, Tevfik Çelebi, Peter Hristoff, Serdar Kaynak, Melike Kılıç, Matt Lifson, Dieter Mammel ve Yavuz Tanyeli’ye ait eserler 21 Şubat’a değin görülebilir.

KALBEN

2016 yılından bu yana müzik dünyasında birçok çalışmaya imza atarak geniş kitlelerce takip edilen pop müziğin sevilen ismi Kalben, 14 Şubat Salı akşamı Jolly Joker Ankara sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.