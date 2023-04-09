Kültür Rotası
Ankara Müzik Festivali, 3 yıl aradan sonra yeniden müzikseverlerle buluşuyor. Festivalde, ülkemizin yetiştirdiği sanatçılar başta olmak üzere pekçok ülkeden 360'a yakın sanatçı ve topluluk yer alacak. Festival, 28 Nisan’a kadar sürecek.
AŞKA DAİR DANS FİLMLERİ
Ülkemizden ve dünyadan aşka ve ilişkilere dair farklı dans filmleri Onur Topal-Sümer'in kürasyonuyla Türkiye'de ilk defa deneyimlenebilecek. Aşk ve ilişkiler üzerine yerli ve yabancı dans filmleri seçkisinin sunulacağı etkinlik, 29 Nisan akşamı Akbank Sanat’ta. Etkinliğe katılım rezervasyonla mümkün.
KADIN GÖZÜYLE HAYATTAN KARELER
Anadolu Hayat Emeklilik tarafından 17’ncisi düzenlenen, Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’de başvuru tarihi 21 Nisan’a uzatıldı uzatıldı. 18 yaş ve üzeri kadın fotoğrafçıların katılabildiği fotoğraf yarışmasının sonuçları ise 12 Mayıs’ta açıklanacak.
SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ
Doğu ve batı, eski ve yeni, geleneksel ve çağdaş kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Serkan Keskin’in performansıyla sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama olarak izleyici ile buluşuyor. Serdar Biliş’in uyarlayıp yönettiği oyunda Tuluğ Tırpan piyano performansı ile anlatıma eşlik ediyor. Oyun, 12 Nisan’da Maximum Uniq Hall’da seyirciyle buluşacak.
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