Kültür rotası

Yayınlanma: 23.04.2023 - 18:22

Güncelleme: 23.04.2023 - 18:22

PARİS, İSTANBUL, NİCE

1988’de aramızdan ayrılan ressam Zeki Faik İzer’in “Paris, İstanbul, Nice” başlıklı sergisi, sanatçının doğumunun 118. yılında sanatseverlerle buluşuyor. Kübizmle başladığı sanat hayatına desenler ve soyut figürlerle devam eden İzer’in eserleri 9 Temuuz’a kadar İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz izlenebilir.

SANDYMANSİONAL

Dirimart Pera, Çağla Ulusoy’un SANDYMANSIONAL başlıklı kişisel resim sergisini 30 Nisan’a kadar izleyiciyle buluşturuyor. Sanatçının galeriyle açtığı ilk kişisel sergisinde, hem tuval hem de jüt üzerine akrilik, yağlı boya ve kum kullanarak yaptığı büyük boyutlu soyut resimleri yer alıyor.

BABYJAZZ

Çocuklara yönelik klasik müzik konseri ile sahne alan BabyConcerts, 29 Nisan’da “BabyJazz” caz müzik kadrosuyla yeniden sahnede. “BabyJazz”, canlı caz müzik performansını öykülerle birleştirerek çocukları müzikal bir yolculuğa çıkarıyor. Çocuklar bu etkinlikte cazın esaslı enstrümanları saksafon, kontrbas, gitar ve perküsyonla yakından tanışıyor. Etkinlik, 4 yaş ve üzerine hitap ediyor.

ÇOCUK FESTİVALİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bugün, Yapı Kredi bomontiada “World Çocuk Festivali” düzenliyor. Gün boyu sürecek festivalde, kukla atölyesi, rastgele objelerden oyuncak yapımı, yüz boyama standı, caz konseri ve sihirbazlık gösterisi gibi etkinlikler yapılacak. 12.00 – 18.00 saatleri arasındaki etkinliklerin tümü ücretsiz.



