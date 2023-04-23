Kültür Rotası
Cumhuriyet Pazar, sizler için en güzel kültür sanat etkinliklerini derledi. İşte bu haftanın 'Kültür Rotası'...
PARİS, İSTANBUL, NİCE
1988’de aramızdan ayrılan ressam Zeki Faik İzer’in “Paris, İstanbul, Nice” başlıklı sergisi, sanatçının doğumunun 118. yılında sanatseverlerle buluşuyor. Kübizmle başladığı sanat hayatına desenler ve soyut figürlerle devam eden İzer’in eserleri 9 Temuuz’a kadar İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz izlenebilir.
SANDYMANSİONAL
Dirimart Pera, Çağla Ulusoy’un SANDYMANSIONAL başlıklı kişisel resim sergisini 30 Nisan’a kadar izleyiciyle buluşturuyor. Sanatçının galeriyle açtığı ilk kişisel sergisinde, hem tuval hem de jüt üzerine akrilik, yağlı boya ve kum kullanarak yaptığı büyük boyutlu soyut resimleri yer alıyor.
BABYJAZZ
Çocuklara yönelik klasik müzik konseri ile sahne alan BabyConcerts, 29 Nisan’da “BabyJazz” caz müzik kadrosuyla yeniden sahnede. “BabyJazz”, canlı caz müzik performansını öykülerle birleştirerek çocukları müzikal bir yolculuğa çıkarıyor. Çocuklar bu etkinlikte cazın esaslı enstrümanları saksafon, kontrbas, gitar ve perküsyonla yakından tanışıyor. Etkinlik, 4 yaş ve üzerine hitap ediyor.
ÇOCUK FESTİVALİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bugün, Yapı Kredi bomontiada “World Çocuk Festivali” düzenliyor. Gün boyu sürecek festivalde, kukla atölyesi, rastgele objelerden oyuncak yapımı, yüz boyama standı, caz konseri ve sihirbazlık gösterisi gibi etkinlikler yapılacak. 12.00 – 18.00 saatleri arasındaki etkinliklerin tümü ücretsiz.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent'ten kötü haber
- Erdoğan çocukları siyasete alet etmekten geri durmadı
- Muharrem İnce-Çetin Altan
- Vadettiği gıda devrimini madde madde anlattı
- Prof. Dr. Naci Görür'den skandal görüntülere tepki
- Erdoğan'ın mitingi için katılım zorunluluğu
- 'Bize Allah rızası, kendilerine dolar aşkı'
- En çok ihracat yapılan ülkeler belli oldu
- Diyanet'ten 'Menzil' uyarısı
- Erdoğan Anıtkabir'deki törene katılmadı