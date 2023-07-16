Kültür Rotası

Yayınlanma: 16.07.2023 - 12:00

Güncelleme: 16.07.2023 - 12:00

GORAN BREGOVIÇ BODRUM’DA

Mayıs ayında çıkardığı yeni albümü sonrası ilk kez ülkemizde müzikseverlerle buluşacak olan Goran Bregoviç, Wedding and Funeral Band, 29 Temmuz akşamı Maximiles Black Turgutreis Arena’da, biletler Mobilet’te.





BAŞKA BİR YERDE

İstanbul Modern, Türk sinemasının özgün yapımlara imza atan ödüllü yönetmeni Nuri Bilge Ceylan’ın “Başka Bir Yerde” sergisine ev sahipliği yapıyor. Ceylan’ın daha önce gösterilmemiş yeni fotoğraflarına ev sahipliği yapan sergi, sanatçının bugüne kadarki çalışmalarından farklı olarak Türkiye’nin yanı sıra, Hindistan, Gürcistan, Çin, Fas, Rusya gibi dünyanın farklı coğrafyalarında çektiği 22 portreden oluşan bir seçkiye yer veriyor. Küratörlüğünü Demet Yıldız Dinçer’in üstlendiği sergi ortak duygu temasına odaklanıyor.

ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ ATÖLYELER

İş Sanat, Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde farklı yaş grubundaki öğrencileri yaz boyu eğlenceli ve öğretici atölyeler ile buluşturmaya devam ediyor. 15-30 Temmuz arasında tamamı ücretsiz olarak düzenlenen atölyelerin içerikleri, yaş grupları, kontenjan sayısı ile ilgili ayrıntılı bilgi www.issanat.com.tr adresinden alınabilir.

LEVENT YÜKSEL HARBİYE AÇIK HAVA’DA



Türk pop müziğinin sevilen ismi Levent Yüksel, 22 Temmuz’da Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda şarkılarını seslendirecek, biletler biletix’te.