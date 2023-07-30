Kültür Rotası

Yayınlanma: 30.07.2023 - 12:00

Güncelleme: 30.07.2023 - 12:00

CHRISTINA AGUILERA İLK KEZ TÜRKİYE’DE

Müzik listelerinde uzun yıllar zirvede yer alan Christina Aguilera, Türkiye’deki ilk konseri için Belek’te olacak. 7 Grammy Ödülü sahibi olan ve dört oktavlık ses aralığı ve yüksek notaları sürdürme yeteneği ile tanınan Amerikalı şarkıcı Aguilera 8 Ağustos’ta Türkiye’de ilk kez Regnum Carya Pearl Event Area’da müzikseverlerle buluşacak. Biletler Biletix’te.

LOZAN 1923/ YÜZYIL ÖNCEKİ BAŞLANGIÇ

Cumhuriyetimizin kuruluşundaki en önemli aşamalardan biri olan Lozan Barış Konferansı sürecini konu alan “Lozan 1923/Yüzyıl Önceki Başlangıç” sergisi İBB’nin “Demokrasi Yüzyılı” etkinlikleri kapsamında ziyarete açıldı.

Tarihi imzanın atılışının 100.yılında açılan ve antlaşma sürecini, dönem fotoğrafları ve belgeleri eşliğinde anlatan sergi, 30 Ekim’e kadar Casa Botter’de ücretsiz ziyaret edilebilir.

KARADENİZ’DE FESTİVAL ZAMANI



Bu yıl döndüncü kez düzenlenen Kuzey Fest, Karadeniz’in eşsiz doğasında müzikseverleri ağırlıyor. Kuzey Fest’te Cem Adrian’dan Madrigal’e, Yaşlı Amca’dan Sertab Erener’e, Haluk Levent’ten Sagopa Kajmer’e, 24 sanatçı ve grup yer alacak. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Sinop’ta yapılacak festivalin biletleri Biletix’te.

TEK KULLANIMLIK HİKÂYE

Kumbaracı50'nin yeni sezon oyunlarından "Tek Kullanımlık Hikâye", iklim krizinden yola çıkarak dallanıp budaklanıyor. Melih, Cevdet ve Orhan kendi dertlerine Dünya gezegeninin de derdini eklediğinde ortaya çıkan kaos izleyiciyi hikâyeye ortak ediyor.

Volkan Çıkıntoğlu'nun yazdığı, Gülhan Kadim'in yönettiği, İsmail Sağır, Murat Kapu ve Meriç Rakalar'ın oynadığı kara komedi oyun 3 Ağustos akşamı KüçükÇiftlik Park’ta.