Kültür Rotası
Cumhuriyet Pazar, sizler için en güzel kültür sanat etkinliklerini derledi. İşte bu haftanın 'Kültür Rotası'...
MERCAN DEDE VE SABAHAT AKKİRAZ AYNI SAHNEDE
Dünyaca ünlü müzisyen DJ Mercan Dede, Türk halk müziğinin değerli sanatçısı Sabahat Akkiraz ile bsahneyi paylaşacakları bir konserle uzun bir aradan sonra müzikseverlerle buluşacak. BKM yaz etkinlikleri kapsamında yapılacak konser 5 Ağustos akşamı Maximum Uniq Açıkhava’da.
BİRSEN TEZER
Sesi ve güçlü yorumuyla sevilen sanatçı Birsen Tezer, 28 Temmuz gecesi ENKA Açıkhava Tiyatrosu’na konuk oluyor. “Kâğıttan Kaptanlar” isimli son albümde yer alan şarkılarını seslendirileceği konserde, senfonik, caz, film ve sahne müziği alanlarında eserler veren ünlü besteci Sabri Tuluğ Tırpan da konuk sanatçı olarak yer alacak. Biletler Biletix’te.
BENJAMİN CLEMENTİNE
İlk albümü ‘’At Least for Now’’ sonrası Mercury Ödülü alan İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve çoklu enstrümantalist Benjamin Clementine PSM Loves Summer by %100 Müzik konser serisi kapsamında 12 Ağustos akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahne alacak.
SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM- DİRMİT
Köyden göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini ailenin en küçük kızı Dirmit'in gözünden dinlediğimiz Sevgili Arsız Ölüm- Dirmit, izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 2018 yılında sahnelenmeye başlandığından beri dört ödül alan Nezaket Erden’in tek kişilik oyunu, 7 Ağustos’ta Kadıköy Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da sahnelenecek.
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