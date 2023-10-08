Kültür Rotası
Cumhuriyet Pazar, sizler için en güzel kültür sanat etkinliklerini derledi. İşte bu haftanın 'Kültür Rotası'...
GAROU İSTANBUL’DA!
Notre Dame de Paris müzikalindeki Quasimodo rolüyle bir klasik olan Kanadalı müzisyen Garou, İstanbullu dinleyiciyle buluşuyor. Garou’nun geçtiğimiz yıl yayımlanan ve Joe De Saint anısına ithaf edilen “Garou joue Dassin” albümünden de şarkılara yer vereceği konser, 27 Ekim’de Volkswagen Arena'da.
AYLARDAN ‘FİLMEKİMİ’
Cannes’dan Venedik’e Locarno’dan Toronto’ya uluslararası festivallerde dünya prömiyerini yapan ödüllü filmler ve yeni yapımların da yer aldığı programıyla Filmekimi başlıyor. 13-22 Ekim’de İstanbul’da, 20-22 Ekim’de İzmir’de yapılacak gösterimlerin biletleri bugün genel satışa sunuluyor.
CUMHURİYET YOLUNDA
VEKAM, Koleksiyoncular Derneği ve Çankaya Belediyesi işbirliği ile Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı için hazırlanan "Ya İstiklâl Ya Ölüm! Cumhuriyet Yolunda” başlıklı sergi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde kapılarını açtı. I. Dünya Savaşı’nın sonundan Cumhuriyetin ilanına kadar olan dönemi inceleyen sergi 30 Ekim’e kadar ziyaret edilebilir.
CHROMAS
Özgün repertuvarı, etkileyici performansları ve sıra dışı şefleriyle tanınan Chromas, Duygu Soylu ve Evrencan Gündüz’ün de konuk olarak sahne alacağı bir konserle sezonu açıyor. 12 Ekim’de Das Das’ta yapılacak konserin biletleri mobilet’te.
BAŞKA ZAMAN BAŞKA MEKÂN
Yusuf Taktak’ın son dönem çalışmalarının yer aldığı “Başka Zaman-Başka Mekân” başlıklı kişisel sergisi ziyaretçileriyle buluşmaya devam ediyor. Sanatçının tuval resimleri ve büyük kutular üzerine karışık teknikle yaptığı çalışmalarından oluşan sergi, 15 Ekim’e kadar Brieflyart’ta ziyaret edilebilir.
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