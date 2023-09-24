Kültür Rotası

Yayınlanma: 24.09.2023 - 09:52

Güncelleme: 24.09.2023 - 09:54

"ANTAKYA VARSA BEN DE VARIM"

Bu yıl 11'cisi düzenlenecek olan Uluslararası Antakya Film Festivali, "Antakya Varsa Ben de Varım" sloganıyla yola çıkıyor. Depremde yaşanan büyük yıkımın izlerini taşıyan Antakya’da etkinlikler konteyner yerleşkelerinde yapılacak. Film gösterimleri, sektörel buluşmalar ve festival destek etkinlikleri ile gerçekleşecek festival, 13-19 Ekim tarihlerinde izleyicisiyle buluşacak.





KİM BU BEN?

Başrollerinde Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan’ın yer aldığı “Kim Bu Ben”, Rose Leilani’nin yazdığı ilk ve tek oyun. Küresel iklim krizi, pandemi, neoliberalizm, bireyselleşme, dijitalleşme ve aşkı da odağına alan kriminal bir gerilim. Yönetmenliğini Engin Hepileri’nin üstlendiği müziklerindeyse Kenan Doğulu’nun imzasını taşıyan 2 perdelik oyun, 27 Eylül Çarşamba günü Zorlu PSM’de.

MADAMA BUTTERFLY

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Giacomo Puccini'nin en önemli eserlerinden olan ve librettosu L. Illica ile G. Giacosa'ya ait olan 2 perdelik operasını izleyiciyle buluşturuyor. Opera, 29 Eylül'de İzmir Bornova KSM Necdet Aydın Sahnesi'nde, biletler biletinial'da.

USTALAR USTALARINI ANLATIYOR

Türkiye Tiyatro Vakfı’nın hazırladığı “Ustalar Ustalarını Anlatıyor” adlı podcast serisi, Tilbe Saran ve Metin Akpınar’ın konuk olduğu iki yeni bölümle devam ediyor. Ustalık kavramını odağına alan serinin yeni bölümlerinde Tilbe Saran, başta Yıldız Kenter olmak üzere hayatına dokunan birçok usta ismi ve farklı tiyatro ekollerini anıyor. Metin Akpınar ise, Ulvi Uraz ve Haldun Taner’le başlayan tiyatro yaşamını aktarıyor. Mey|Diageo’nun destekleriyle hazırlanan podcastler Spotify başta olmak üzere farklı platformlarda dinlenebilir.