Kültür Rotası

Yayınlanma: 15.10.2023 - 13:00

Güncelleme: 15.10.2023 - 13:00

TEKFEN FİLARMONİ’DEN 100. YIL KONSERİ

Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, 25 Ekim’de CSO Ada Ankara’da, 28 Ekim’de İstanbul AKM’de Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir konser verecek. Tiyatro yönetmeni Yiğit Sertdemir’in sahneye uyarlaması, Ceyda Düvenci ve Mert Fırat anlatımıyla İstiklal Marşı’nın öyküsü aktarılacak. Konserde ayrıca şef Masis Aram Gözbek yönetiminde MAGMA Filarmoni Korosu ve tenor Faik Mansuroğlu’nun eşlik edeceği Sumru Ağıryürüyen sahnede olacak.

‘BUGÜN ÖNEMLİ BİR ŞEY OLMADI’

Hipergerçekçi portreleri, minimal anlatımı ve figürler içeren peyzajları ile dikkat çeken Metin Kalkızoğlu’nun “Bugün Önemli Bir Şey Olmadı” adlı sergisi ziyaretçileriyle buluşmaya devam ediyor. Sergi, 30 Ekim’e kadar Galeri/Miz’de.

OKTOBERFEST

KüçükÇiftlik Park, 21-22 Ekim’de Almanya’nın en ünlü festivallerinden Oktoberfest’i İstanbul’a taşıyor. Gaye Su Akyol, Güneş, Yedinci Ev, Can Gox, Hedonutopia ile Bengü Beker’in konserleri ve DJ performanslarının yer alacağı festivalde müziğin yanı sıra tematik yeme-içme alternatifleri ve festival oyunları da yer alacak.

KÜHEYLAN

Amadeus’un oyun yazarı Peter Shaffer’ın gerçek bir olaydan esinlenerek kaleme aldığı, Tony ödüllü yapıtı “Küheylan”, Barış Erdenk rejisi ile seyirciyle buluşuyor. Başrollerini Kerem Alışık, Emir Özden, Hatice Aslan, Devrim Nas, Açelya Devrim Yılhan ve Gizem Katmer’in üstlendiği oyun, 22 Ekim’de Zorlu PSM’de.

AYDINLIKEVLER

Bir babaanne ile torunun büyükşehirde yaşama mücadelesini, sıcak bir mahalle ortamında izleyiciye sunan ve Demet Akbağ, Caner Alkaya, Salih Bademci, Sinem Ünsal ve genç oyuncu kadrosunun sahneyi paylaştığı Aydınlıkevler oyunu, 19 Ekim’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda.





