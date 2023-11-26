Kültür Rotası
Cumhuriyet Pazar, sizler için en güzel kültür sanat etkinliklerini derledi. İşte bu haftanın 'Kültür Rotası'...
SIKIŞMA
Eserlerinde primitif desenleri soyut çizgilerle buluşturarak
kompozisyonlar oluşturan Ilgın Tanay, İstanbul’daki ilk solo sergisi “Sıkışma”
ile sanatseverlerle buluşuyor. Arkaik dönemden imgelerin tuvallere yansıdığı
sergi, 15 Aralık’a kadar 8 Artı 1 Galeri’de görülebilir.
KÜÇÜK PRENS SAHNEDE
Dünyanın en çok satan
kitapları arasında yer alan “Küçük Prens” sahneye uyarlandı. Kayhan Berkin’in
sahneye koyduğu oyunda Taha Tegin Özdemir “Küçük Prens”e hayat verirken sahneyi
Deniz Işın, Doruk Şengün, Kenan Ece ile paylaşıyor. Oyun, 3 Aralık’ta DasDas’ta.
TÜRKİYE-İTALYA DOSTLUK KONSERİ
CSO Ada Ankara, Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna düzenlenen dostluk
konserine ev sahipliği yapıyor. Şef Andrea Solinas ve Şef Burak Onur Erdem’in
yönetiminde yapılacak konserde Verdi’nin
yedi ana bölümden oluşan
‘’Messa
de Requiem’’ adlı eseri
seslendirilecek. 1 Aralık’taki konserin biletleri biletinial’da.
TEKFEN FİLARMONİ
Tekfen Filarmoni, kurucusu Ali Nihat Gökyiğit’i iki özel konserle anıyor. Daimî şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki orkestra, Liya Petrova ile seslendireceği Erich Korngold’un keman konçertosununun ardından kemança, kanun, ud ve ney ustaları Mehri Arifqızı, Göksel Baktagir, Yurdal Tokcan ve Ercan Irmak, Gökyiğit’in en sevdiği eserleri icra edecek. Etkinlik 6 Aralık’ta İzmir’de, 7 Aralık’ta ise İstanbul’da.
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