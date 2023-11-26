Kültür Rotası

Yayınlanma: 26.11.2023 - 13:10

Güncelleme: 26.11.2023 - 13:10

SIKIŞMA

Eserlerinde primitif desenleri soyut çizgilerle buluşturarak kompozisyonlar oluşturan Ilgın Tanay, İstanbul’daki ilk solo sergisi “Sıkışma” ile sanatseverlerle buluşuyor. Arkaik dönemden imgelerin tuvallere yansıdığı sergi, 15 Aralık’a kadar 8 Artı 1 Galeri’de görülebilir.

KÜÇÜK PRENS SAHNEDE

Dünyanın en çok satan kitapları arasında yer alan “Küçük Prens” sahneye uyarlandı. Kayhan Berkin’in sahneye koyduğu oyunda Taha Tegin Özdemir “Küçük Prens”e hayat verirken sahneyi Deniz Işın, Doruk Şengün, Kenan Ece ile paylaşıyor. Oyun, 3 Aralık’ta DasDas’ta.

TÜRKİYE-İTALYA DOSTLUK KONSERİ

CSO Ada Ankara, Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna düzenlenen dostluk konserine ev sahipliği yapıyor. Şef Andrea Solinas ve Şef Burak Onur Erdem’in yönetiminde yapılacak konserde Verdi’nin yedi ana bölümden oluşan ‘’Messa de Requiem’’ adlı eseri seslendirilecek. 1 Aralık’taki konserin biletleri biletinial’da.

TEKFEN FİLARMONİ

Tekfen Filarmoni, kurucusu Ali Nihat Gökyiğit’i iki özel konserle anıyor. Daimî şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki orkestra, Liya Petrova ile seslendireceği Erich Korngold’un keman konçertosununun ardından kemança, kanun, ud ve ney ustaları Mehri Arifqızı, Göksel Baktagir, Yurdal Tokcan ve Ercan Irmak, Gökyiğit’in en sevdiği eserleri icra edecek. Etkinlik 6 Aralık’ta İzmir’de, 7 Aralık’ta ise İstanbul’da.