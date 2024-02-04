Kültür Rotası
Konserden tiyatroya, sinemadan sergiye kültür sanat dünyasından öne çıkan etkinlikleri 'Kültür Rotası'nda...
UZUN YOL
Shelagh Stephenson’ın yazdığı, Gözde Kırgız’ın çevirisini
yaptığı “Uzun Yol”, bir acıyla
yüzleşebilmeye ve sorunun kaynağına gitmeye kaçımız cesaret edebilir sorusunu
soruyor. Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği,
Evrim Alasya, Sena Başdoğan, Zeynep Alkaya’nın rol aldığı oyun, 8 Şubat’ta Oyun
Atölyesi’nde.
FRANSIZ SOPRANO İSTANBUL’DA
Kendine özgü
vokal tarzıyla dikkat çeken dünyaca ünlü Fransız soprano Emma Shapplin, İstanbullu dinleyicisiyle buluşacak.
Shapplin, dokunaklı sesi ve farklı müzik türlerini birleştirdiği performansıyla
19 Şubat’ta Zorlu PSM’de.
‘BANA KİMSE NE OLDUĞUNU ANLATMADI’
İbrahim Selim, 2016’da Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülünü
kazandığı Dave rolüyle yeniden sahneye çıkıyor. Nick Hornby’nin eserinden
Melisa Kesmez’in çevirdiği ve yönetmenliğini
Serkan Salihoğlu’nun yaptığı tek kişilik oyun “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı”,
şubat ayında Zorlu PSM’de.
İŞ SANAT’TA YENİ SERGİ
İş Sanat, Türk resim sanatının önemli temsilcisi Hamit Görele’nin retrospektif sergisine ev
sahipliği yapıyor. Kişisel sanat anlayışında renk ve geometrinin bir uyum
içerisinde olduğuna inanan ve eserlerinde de sıkça bu uyuma yer veren Görele’nin eserleri 1 Nisan’a kadarKibele
Sanat Galerisi’nde.
MABEL MATİZ
Mabel Matiz, 14 Şubat akşamı Atlantis Yapım organizasyonu ile Volkswagen Arena'da sevenleriyle buluşacak. Sevgililer Günü özel konserinin biletleri Biletix’te.