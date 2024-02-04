Kültür Rotası

Yayınlanma: 04.02.2024 - 12:00

Güncelleme: 04.02.2024 - 12:00

UZUN YOL

Shelagh Stephenson’ın yazdığı, Gözde Kırgız’ın çevirisini yaptığı “Uzun Yol”, bir acıyla yüzleşebilmeye ve sorunun kaynağına gitmeye kaçımız cesaret edebilir sorusunu soruyor. Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği, Evrim Alasya, Sena Başdoğan, Zeynep Alkaya’nın rol aldığı oyun, 8 Şubat’ta Oyun Atölyesi’nde.

FRANSIZ SOPRANO İSTANBUL’DA

Kendine özgü vokal tarzıyla dikkat çeken dünyaca ünlü Fransız soprano Emma Shapplin, İstanbullu dinleyicisiyle buluşacak. Shapplin, dokunaklı sesi ve farklı müzik türlerini birleştirdiği performansıyla 19 Şubat’ta Zorlu PSM’de.

‘BANA KİMSE NE OLDUĞUNU ANLATMADI’

İbrahim Selim, 2016’da Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülünü kazandığı Dave rolüyle yeniden sahneye çıkıyor. Nick Hornby’nin eserinden Melisa Kesmez’in çevirdiği ve yönetmenliğini Serkan Salihoğlu’nun yaptığı tek kişilik oyun “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı”, şubat ayında Zorlu PSM’de.

İŞ SANAT’TA YENİ SERGİ

İş Sanat, Türk resim sanatının önemli temsilcisi Hamit Görele’nin retrospektif sergisine ev sahipliği yapıyor. Kişisel sanat anlayışında renk ve geometrinin bir uyum içerisinde olduğuna inanan ve eserlerinde de sıkça bu uyuma yer veren Görele’nin eserleri 1 Nisan’a kadarKibele Sanat Galerisi’nde.

MABEL MATİZ

Mabel Matiz, 14 Şubat akşamı Atlantis Yapım organizasyonu ile Volkswagen Arena'da sevenleriyle buluşacak. Sevgililer Günü özel konserinin biletleri Biletix’te.