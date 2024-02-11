Kültür Rotası

Konserden tiyatroya, sinemadan sergiye kültür sanat dünyasından öne çıkan etkinlikler Kültür Rotası’nda…

Berrin Karadeniz
Yayınlanma: 11.02.2024 - 14:05
Kültür Rotası
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Mana

Mimar ve ressam Rafet Utku'nun text-art eserlerine yer verdiği "Mana" sergisi, Maximum Uniq Hall fuaye alanında sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Meltem Kazaz’ın üstlendiği sergi 30 Mart'a kadar görülebilir.

Cumhuriyet trenleri

Piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu, 100. Yıl konserlerine devam ediyor. Sanayi Devrimi ve insanın raylarla buluşması, Avrupa ve Amerika’da ilk tren hatları, Osmanlı’dan Kurtuluş Savaşı’na oradan Cumhuriyete uzanan demiryollarımızın hikâyesinin melodilerle buluştuğu konser, 2 Mart’ta Sirkeci Garı’nda.

Kilden kıyılar

Oya Erol, İstanbul’daki ilk solo sergisi “Kilden Kıyılar” ile ziyaretçileriyle buluşuyor. Likya sahillerinin yaz sıcaklığını Kalamış’a taşıyan sanatçının özel bir seçkisinden oluşan sergi 23 Şubat’a kadar 8artı1galeri’de.

Lara Fabian İstanbul’a geliyor

“Je T’aime” ve “I Will Love Again” parçalarıyla müzik dünyasında ses getiren Belçikalı dünya yıldızı Lara Fabian, Je T’aime dünya turnesi kapsamında 25 Nisan’da Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşacak.

“Oscar’ın Yabancıları”

96. Akademi Ödülleri yaklaşırken İstanbul Modern Sinema, “En İyi Uluslararası Film” kategorisinden hazırladığı seçkiyi Türk Tuborg AŞ’nin katkılarıyla “Oscar’ın Yabancıları” adlı programla izleyiciye sunuyor. Aralarında “Rahip ve Silah”, “Öğretmenler Odası” ve “Kırılan Buz”un da bulunduğu 10 filme yer veriliyor. 15-25 Şubat tarihlerindeki gösterimlerin biletleri İstanbul Modern Sinema gişelerinde.


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