Kültür Rotası

Yayınlanma: 26.05.2024 - 12:00

Güncelleme: 26.05.2024 - 12:00

Loreena McKennitt

30 yılı aşan kariyerinde “klektik Kelt” müziğiyle dünyaya sesini duyuran ve "müzikli seyahat yazarı" olarak anılan Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt, “The Mask and Mirror 30. Yıl Turnesi” kapsamında üç konserle Türkiye'deki dinleyicileriyle buluşacak. İlk konser 30 Haziran’da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda.

Solo Botter: Nuri İyem

Casa Botter, Botter Sergileri serisinin ikincisi olan “Solo Botter: Nuri İyem” sergisine ev sahipliği yapıyor. Anadolulu kadın portreleriyle tanınan, toplumsal gerçekçi akımın önde gelen isimlerinden ressam Nuri İyem’in kendine özgü sanatçı kişiliğini ve çalışmalarını hatırlatmayı amaçlayan sergi, 29 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilir.

Massive Attack geliyor

Trip hop müzik türünün yaratıcısı ve öncüsü olan olan İngiltere çıkışlı efsanevi müzik topluluğu Massive Attack, BKM ve Pozitif işbirliği ile 23 Temmuz’da Bonus Park Orman’da. Topluluk, ülkemizde en son 2014’te İstanbul’da konser vermiş ve Gezi eylemlerinde öldürülenler ile Soma maden faciasında yaşamını yitiren işçileri anmıştı.

L'Impératrice

PSM Loves Summer by %100 Müzik konser serisini, “Sonate Pacifique” ve “Matahari” gibi çok dinlenen şarkılarıyla Fransız synth pop grubu ile açıyor. L’Impératrice, eğlenceli ve retro elementler taşıyan elektropop müziğiyle 26 Mayıs'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

Yaralarım Aşktandır

Yazar Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı ve Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği Yaralarım Aşktandır, İran şiirinin güçlü ve isyankâr sesi Füruğ Ferruhzad’ın nefesini Nazan Kesal’ın performansı ile sahneye taşıyor. Oyun, 5 Haziran’da Atlas 1948 Sahnesi’nde.