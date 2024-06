Kültür Rotası

Yayınlanma: 16.06.2024 - 12:21

Güncelleme: 16.06.2024 - 12:21

FUERZA BRUTA WAYRA

Yapı Kredi 80. Yıl Feelin’ Good etkinlikleri kapsamında akrobasi, tiyatro, dans ve müziği bir araya getiren Fuerza Bruta Wayra, İstanbul’a geliyor. Teknoloji ile sanatın bir arada olduğu gösteri 360 derece sahne performansıyla 22 Ağustos’ta Volkswagen Arena'da!

DANSA DOYMAK İSTEYENLERE

Kendine özgü Doğu-Batı sentezinde parçalar yaratan ve dünyanın önemli önemli festivallerinde yer alan DJ Mahmut Orhan, 23 Haziran’da Sommer Klein’da sevenleriyle buluşacak.

TAKSİM MAKSEMİ ARTIK MÜZE

Taksim Cumhuriyet Meydanı’na adını veren, meydanın simge yapılarından Taksim Maksemi, İBB Cumhuriyet Müzesi olarak kapılarını açtı. Cumhuriyet'in değerlerini ve kazanımlarını yansıtan kapsamlı içeriğiyle Kurtuluş’tan Kuruluş’a uzanan bir Cumhuriyet yolculuğu sunan müze, Atatürk’ün kişisel eşyalarını içeren koleksiyonu da ziyaretçileriyle buluşturuyor.

YAZ KLASİKLERİ

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ile flüt sanatçısı Aslıhan And 5 Temmuz’da ENKA Eşref Denizhan Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. Say ilk olarak Summertime ve“Yeni Hayat”, Op.99 piyano sonatını çalacak. Ardından Say ve And, F. Schubert’in “Arpeggione”, La minör D821 ve C. Franck’ın “La majör” piyano ve flüt sonatı eserlerini yorumlayacaklar. Konserin sonunda ise Say’ın bestelediği “Portreler”, Op.101 seslendirilecek.

KARSU, HARBİYE AÇIKHAVA’DA

Ülkemizde ve dünyada başarılı performanslarıyla adından her geçen gün daha fazla söz ettiren caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan Karsu, zengin sahne performansı ile 24 Temmuz’da Harbiye’de.