İmamoğlu'nun avukatı açıkladı: İşte diplomaya iptal kararı veren ekip!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına İstanbul Üniversitesi komisyonu 'iptal' kararı vermişti. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda komisyonda yer alanları açıkladı.
Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına İstanbul Üniversitesi komisyonu 'iptal' kararı vermişti.
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda komisyonda yer alanları açıkladı.
Pehlivan'ın paylaşımı şu şekilde:
"Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi komisyonunda kimler var biliyor musunuz?
İş Hukuku alanında çalışan bir iktisatçı,
Bir Onkoloji uzmanı,
Bir Konservatuar hocası!
Türkiye’nin en köklü Hukuk Fakültesinden hocalar dururken seçilen bu ekip, hukuki doğruluk mu, siyasi talimat mı arandığının kanıtıdır!"
?? Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi komisyonunda kimler var biliyor musunuz?— Mehmet Pehlivan (@mehmettpehlivan) April 8, 2025
? İş Hukuku alanında çalışan bir iktisatçı,
? Bir Onkoloji uzmanı,
? Bir Konservatuar hocası!
Türkiye’nin en köklü Hukuk Fakültesinden hocalar dururken seçilen…
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