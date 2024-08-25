Kültür Rotası

Yayınlanma: 25.08.2024 - 12:00

Güncelleme: 25.08.2024 - 12:00

DAVID GUETTA İSTANBUL’DA

Ünlü fransız DJ David Guetta, “Live From Fest İstanbul” kapsamında ülkemizde konser verecek. Dünyada elektronik müziğin en önemli isimlerinden olan Guetta’nın ana DJ olarak sahnede olacağı konser 7 Eylül’de Festival Park Yenikapı’da.

DOĞANIN SANATLA BAĞI

Barbare Studio’nun ilk sergisi “Yer Duygusu”, 14 Eylül’de T. Melis Golar küratörlüğünde Tekirdağ’da yer alan Barbare Bağları’nda açılıyor. Sergi, Trakya’nın topraklarını anlamak, mitolojik, biyolojik, topografik ve dilbilimsel ilişkileri kurmak, yeniden yorumlamak ve yeri duyumsamak adına 13 Kasım’a dek ziyaretçilerini bekliyor.

BURGAZADA CAZ G ÜNLERİ

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Burgazada Caz Günleri, 31 Ağustos ve 1 Eylül’de caz severlerle buluşuyor. Önder Focan Trio, DJ Barthez ve Elif Çağlar Quartet’ın sahnede olacağı etkinlik, Burgazada Cennet Bahçesi’nde düzenlenecek.

CANDAN ERÇETİN HARBİYE’DE

25 yılı aşkın müzik kariyeriyle Türkçe popun en önemli isimlerinden Candan Erçetin, etkili sesi ve zarif duruşuyla 27 Ağustos akşamı Harbiye Açık Hava sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

ON YIL SONRA

Tiyatro DAN, yeni oyunu “On Yıl Sonra” ile seyircisiyle buluşuyor. Ekranların sevilen isimleri Rüştü Onur Atilla, Özgün Bayraktar ve Doğan Akdoğan’ın rol aldığı romantik komediyi Mert Öner yönetiyor. Rollerin sürekli yer değiştirdiği, geçmiş, şimdi ve gelecek arasında seyircisini gezindiren oyun, bu akşam Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da.