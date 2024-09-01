Kültür Rotası
Konserden tiyatroya, sinemadan sergiye kültür sanat dünyasında bu hafta öne çıkan etkinlikler…
AFİFE
İstanbul’un işgal altında olduğu, kadınların sahneye çıkmasının yasak olduğu bir dönemde, Afife Jale’nin bu yasağa karşı verdiği mücadeleyi anlatan “Afife” oyunu tiyatroseverlerle buluşuyor. Çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkasında geçen olaylarla, Afife’nin sahneye çıkma arzusuyla başkaldırısının ele alındığı ve Demet Evgar’ın başrolünü üstlendiği oyun, 15 Eylül’de Zorlu PSM’de.
BODRUM’DA TÜRK FİLMLERİ
Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası, Bodrum Sinema ve Kültür Derneği'nin ev sahipliğinde 30 Eylül - 4 Ekim’de sinemaseverleri ağırlayacak. 14 farklı mekânda sinema dünyasından isimlerin ve izleyicinin bir araya geleceği etkinlikte, Bodrum ve İstanköy (Kos) Adası'nda uluslararası izleyicili galalar, oyunculu gösterimler, söyleşiler yapılacak.
CHRIS CALVET SERGİSİ İSTANBUL’DA
Fransız görsel sanatçı Chris Calvet’in dünyaca ünlü “Signes” serisi, 18 Eylül ile 12 Ekim arasında sanatseverlerle buluşuyor. Calvet’in özgün tekniklerini, doğa ile insan arasındaki derin bağı vurgulayan sembollerle birleştirdiği eserleri, 42 Maslak’taki Gama Gallery’de...
‘AYNA’ PRÖMİYERİNİ YAPIYOR
İngiliz yazar Sam Holcroft’un ünlü oyunu “Ayna”, İlham Yazar’ın yönetmenliğinde DasDas’ta sahnelenecek. Her şeyin değersizleştiği bir toplumda aşkın ve adaletin arandığı oyunun kadrosunda Aytek Şayan, Barış Gönenen, Begüm Akkaya ve Sarp Akkaya yer alıyor.
DUMAN
Türk rock müziğine yön veren topluluklardan Duman, uzun bir aradan sonra şarkılarını sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor. Topluluk, 8 Eylül Pazar günü Parkorman’da...
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