Kültür Rotası

Yayınlanma: 08.09.2024 - 12:00

Güncelleme: 08.09.2024 - 12:00

Chaplin

Londra’nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp Hollywood’un zirvesine yerleşen ve yaşamındaki iniş çıkışlarla, politik görüşleriyle, yarattığı efsanevi eserler ve ikonik “Şarlo” karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Charlie Chaplin’in yaşam öyküsü, Türkiye’de ilk kez sahnede. Müzikli tiyatro oyunu Chaplin, 20 ve 21 Eylül’de Zorlu PSM’de seyirciyle buluşuyor.

Nuri İyem sergisi İzmir’de

Levent Çalıkoğlu küratörlüğünde, Casa Botter’deki “Botter Sergileri” serisinin ikincisi olan “Solo Botter: Nuri İyem” sergisinden bir seçki, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda. Toplumsal gerçekçi akımın önde gelen isimlerinden ressam Nuri İyem’in kendine özgü sanatçı kişiliğini ve çalışmalarını hatırlatan sergiden oluşturulan seçkiyi görmek isteyen İzmirliler için yarın son gün.





Salon İKSV, yeni sezona hazır

Salon İKSV, yeni etkinlik serisi Komedi Salonu’nun ilki ile 28 Eylül’de sezonu başlatıyor. Salon İKSV’de önümüzdeki aylarda izleyeceğimiz isimler arasında Fred Armisen, Bon Entendeur, Lana Lubany, OMA, Thomas Azier, Monsieur Minimal ve Derya Yıldırım & Grup Şimşek yer alıyor. Etkinlik biletleri, satışta.

4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, müzikseverlerle buluşuyor. Birçoğu ilk kez ülkemize gelen yıldız isimlerin ve efsanevi oda müziği gruplarının konserlerine ev sahipliği yapacak olan festival, söyleşiler ve çocuklar için özel etkinliklerle katılımcılarına zengin bir program sunuyor. Etkinlik, 18 Eylül’deki Quatuor Ébène konseri ile kapanacak.