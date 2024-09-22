Kültür Rotası

Yayınlanma: 22.09.2024 - 12:00

Güncelleme: 22.09.2024 - 12:00

34. AKBANK CAZ FESTİVALİ BAŞLIYOR

Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden Akbank Caz Festivali, bu yıl 28 Eylül-13 Ekim arasında yapılacak. 34 konsere ev sahipliği yapacak olan festivalde Kurt Elling, Brad Mehldau, Burhan Öçal, Jamaaladeen Tacuma, Antonio Sánchez ve dörtlüsü, Kahil El’Zabar, Harold López-Nussa ve daha birçok isim yer alıyor. Festival, Kenan Doğulu’nun açılış konseri ile başlayacak.

SOLO BOTTER: KOMET

Casa Botter’de Levent Çalıkoğlu küratörlüğünde yapılan “Botter Sergileri” serisinin üçüncüsü olan “Solo Botter:Komet” sergisi ziyarete açıldı. 2022’de yaşamını yitiren Komet’in 60’lı yıllardaki erken dönem eserlerinden “alto modern” adını verdiği beyaz fonlu kavramsal minimalist resimlerine uzanan özel bir seçki sunan sergi ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

CHARLIE CUNNINGHAM

Indie folk müziğin öne çıkan isimlerinden İngiliz şarkıcı ve gitarist Charlie Cunningham, 25 Ekim’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta müzikseverlerle buluşacak.

AŞK BİTER Mİ?

Serhat Yiğit'in yazdığı, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun üstlendiği, yıllar sonra karşılaşan iki eski sevgilinin geçmişleri ile hesaplaşırken sorularına yanıt aradığı “Aşk Biter mi?” tiyatroseverlerle buluşuyor. Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın başrollerinin paylaştığı oyun, 27 Eylül’de Zorlu PSM’de.

BABA ZULA

Türkiye'de psikedelik müziğin en uzun geçmişe sahip topluluklarından BaBa ZuLa, bu akşam Kalamış Atatürk Parkı’nda müzikseverlerle buluşuyor.