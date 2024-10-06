Kültür rotası

Yayınlanma: 06.10.2024 - 12:03

Güncelleme: 06.10.2024 - 12:03

AL Dİ MEOLA BU KEZ BAŞKA

İtalyan asıllı ABD'li gitar virtüözü Al Di Meola, bu kez farklı bir konsept ile İstanbullu dinleyicisiyle buluşacak. Epifoni organizasyonuyla 7 Kasım Perşembe Volkswagen Arena'da yapıalcak konserde sanatçı, alışık olduğumuz flamenco - fusion ve akustik trio üçlüsü formatından farklı bir repertuvar ile ilk üç albümündeki sevilen şarkılarını çalacak.

NORA

Kadın ve erkeğin geleneksel rollerini sorgulayan Nora (Bir Bebek Evi) her bireyin toplumsal baskılara karşı kendini özgürce var edebilme çabasını anlatıyor. Oyunda Nora’ya Tuğçe Altuğ, Torvald’a ise Deniz Celiloğlu yaşam verecek. Nora, 30 ve 31 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinium Sahnesi’nde.

İŞ SANAT SEZONU PEKİNEL KARDEŞLER İLE AÇIYOR

İş Sanat, 7 Kasım’da Güher ve Süher Pekinel ile orkestra şefi Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın vereceği konserle kapılarını bir kez daha seyircilerine açıyor. Pekineller, 7 Kasım’da İş Kuleleri Salonu’nda verecekleri konserde F.Poulenc’in iki piyano konçertosunu seslendirecek.

BABİL FISILTILARI

Duende Gallery bu sonbahar sezonunu, 212 Photography Istanbul Festivali kapsamında gerçekleştireceği “Babil Fısıltıları” sergisiyle karşılıyor. Sergide, fotoğraf sanatçısı Stefan Ragimov’un eserleri ile performans sanatçısı Efe Baydar’ın dinamik performansları bir araya geliyor. Sergi, 13 Ekim’e değin görülebilir.