Kültür rotası

Yayınlanma: 13.10.2024 - 12:00

Güncelleme: 13.10.2024 - 12:00

Özel proje festival sahnesinde

34. Akbank Caz Festivali kapsamında yeni yeteneklere alan açmayı ve genç müzisyenlerin desteklenmesini hedefleyen JAmZZ projesi bu yıla özel bir konser ile taçlanıyor. Piyanoda Hakan Binbaşgil, davulda Ferit Odman ve kontrbasta Kağan Yıldız’ın bir araya geleceği konser 17 Ekim’de Babylon’da yapılacak.

‘Tahayyülden Olasılığa’

Pera Müzesi Öğrenme Programları, Hesaplar ve Tesadüfler sergisi kapsamında, “Tahayyülden Olasılığa” atölye programını yetişkinlerle buluşturuyor. Katılımcılara, rehberli sergi turunun ardından renk etkileşimleri, yaratıcı kodlama, hikâye yazımı gibi yöntemlerle algoritmaların ve olasılıkların sanatsal boyutlarının öğrenme olanağının sunulduğu program, 22 Kasım’a kadar çevrimiçi ve yüz yüze yapılacak.

Arter’de işaret dili turu

Arter, Öğrenme Programı kapsamında 19 Ekim’de Türkçe İşaret Dili Turu düzenleyecek. Nisan Köknar yürütücülüğünde yapılacak turda Türkçe işaret dili kullanıcıları, Arter’in güncel sergilerinde yer alan yapıtlardan bir seçkiyi kendi yorumlarıyla keşfetme fırsatı bulacaklar. Sınırlı sayıda katılımcıyla, ücretsiz olarak düzenlenen tura katılmak için kayıt yaptırmak gerekiyor.

9. Çanakkale Bienali

9. Çanakkale Bienali 50’yi aşkın sanatçının 13 farklı mekâna yayılan sergileriyle sanatseverlere zengin bir çağdaş sanat deneyimi sunuyor. “Zamana Bırakmak” başlığıyla gençler, teknoloji, gelenek ve gelecek kavramlarına odaklanan ve sanatın farklı disiplinlerini Çanakkale’nin özgün kültürel ve tarihsel dokusuyla bir araya getiren Çanakkale Bienali 11 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.