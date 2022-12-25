Margot Robbie ikiyüzlü mü?

25 Aralık 2022 Pazar, 13:00

Yakın zamanda Brad Pitt ile başrolünü paylaştığı Babylon (Babil) filminin galası yapılan Avusturalyalı oyuncu Margot Robbie, film vizyona girmeden önce E! News’e Pitt’le olan öpüşme sahnesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Özgün senaryoda olmayan bu sahneyi kendisinin eklettiğini söyleyen Robbie, “Brad Pitt’i öpme şansını başka ne zaman yakalayabilirim ki?’ diye düşündüm ve bunu yaptım” dedi.

Bunun, yapılacaklar listesindeki önemli bir adım olduğunu paylaşan oyuncu, filmin yönetmeni Damien Chazelle’i bu sahne için ikna ettiğini ve Chazell’in de onun sadece Brad Pitt’i öpmek istediğini anladığını ama öpüşme sahnesi karaktere uyduğu için kabul ettiğini paylaştı.

Rol arkadaşı Pitt ise bu sahnenin sonradan filme eklenmesiyle ilgili “Sinemada her zaman karakter yorumuna yer vardır” dedi.

Robbie’nin filmle ilgili bu itirafı, yaptığının bir çeşit cinsel taciz olarak yorumlanmasına neden oldu. Sosyal medyada çokça paylaşılan açıklamayı birçok kullanıcı, “Aynısını Brad Pitt yapsa kitlelerce kınanabilirdi. Eylemi uygulayanın cinsiyeti önemli değil, bu cinsel tacizdir” şeklinde yorumladı.

Robbie’nin bu eylemini ikiyüzlülük olarak gören kullanıcılar, Pitt’le ilgili eski eşi Angelina Jolie ve çocuklarına fiziksel şiddet uyguladığıyla ilgili suçlamaları da hatırlattı. Hem senaryoya olmayan öpüşme sahnesini eklettiği hem de aile içi şiddetle suçlanan Pitt’le beraber çalıştığı için Robbie’yi eleştiren kullanıcılar, Pitt’in kara listeye alınması gerektiğini savundu.

#METOO HAREKETİNE DESTEK VERMİŞTİ

Tüm bu tartışmalar özellikle Hollywood’taki cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı bir hareket olan “#MeToo”yu savunan Robbie’nin samimiyetini tartışmaya açtı.



Verdiği bir röportajda Gwyneth Paltrow, Jennifer Lawrence ve Uma Thurman gibi ünlülerin destek verdiği hareketten sonra da Hollywood’da cinsel saldırıların devam ettiğini söyleyen oyuncu, neyin cinsel saldırı olup olmadığını “#MeToo” hareketi sayesinde anladığını ekledi.

Yaşamı boyunca çeşitli düzeyde cinsel tacize maruz bırakıldığını paylaşan Robbie, 2019’da Fox News’teki kadınlara yönelik cinsel saldırıların anlatıldığı Bombshell (Skandal) filminde Charlize Theron ve Nicole Kidman ile başrolü paylaşmıştı.

Fox News kurucusu Roger Ailes’ın konumunu kullanarak kadın çalışanlarına yıllarca uyguladığı cinsel tacizlerin ortaya çıkmasından sonra verilen mücadelenin anlatıldığı gerçek olaylara dayanan filmde Robbie, kurgusal bir karakter olan gazeteci Kayla Pospisil’i oynadı.

#METOO 5. YILINDA

Twitter’da yaygınlaşan “#MeToo” hareketi, Hollywood’un en bilinen yapımcılarından Harvey Weinstein’ın cinsel saldırı ve tacizle itham edilmesiyle 2017’de dünya çapında ünlü oldu. Amerikalı oyuncu Alyssa Milano, paylaştığı tweet’te Weinstein’ı ifşa ettikten sonra kadınları yaşadıkları cinsel taciz ve saldırıları anlatmaya davet etmişti. Tweet’in atıldığı ilk gün olan 15 Ekim'de “Me too” ifadesi sosyal medyada platformlarında 200 binden fazla kez kullanıldı.

Ardından “#MeToo” sözcükleri farklı dillere çevrilip dünyaya yayıldı. Türkiye’de ise benzer bir hareket 2015’te 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın Tarsus’ta tecavüz girişiminin ardından vahşice öldürülmesiyle birlikte “#SenDeAnlat” etiketiyle çok sayıda kadının başından geçenleri anlatmasıyla görülmüştü. Bu olaydan sonra kadın hareketi hız kazandı.

BABYLON, ROBBİE VE PİTT’LE İLK FİLMİ DEĞİL

Margot Robbie ve Brad Pitt, 1920’lerin Hollywood’unda sessiz filmlerden sesli sinemaya geçiş dönemine odaklanan Babylon filminden önce iki projede daha yer aldı. İkili 2016’da gösterime giren The Big Short’ta (Büyük Açık) ve 2019 yapımı Quentin Tarantino imzalı “Bir Zamanlar... Hollywood’da” filminde aynı seti paylaştı. Babylon ise 20 Ocak’ta Türkiye’de vizyona girecek.

CİNSEL İÇERİKLİ SAHNELER HEP TARTIŞMA KONUSU

Geçtiğimiz günlerde Jennifer Lawrence, seks sahnelerinde oynamanın onun için kolay olmadığını vurgulayan açıklamalar yaptı. The Passengers (Uzay Yolcuları) filmindeki Chris Pratt ile olan yakınlaşma sahnesine mental olarak hazır olmadığını söyleyen Lawrence, rahat hissedebilmek için çekime tamamen sarhoş gittiğini belirtti.

Bunun tamamen kurgu olduğunun bilincinde olsa bile o dönem evli olan Pratt ile böyle bir sahne çekmenin gerçekten tuhaf hissettirdiğini aktaran oyuncu, “Seks sahneleri dünyanın en seksi olmayan şeyi” dedi.