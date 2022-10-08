Angelina Jolie'nin 'şiddet' iddiaları sonrası Brad Pitt cephesinden açıklama
Eski eşi Angelina Jolie'nin 'şiddet' iddialarının ardından Brad Pitt'in avukatından açıklama geldi. Jolie, Pitt'i 2016 yılında kendisine ve çocuklarına fiziksel saldırıda bulunmakla suçlamıştı.
Oscarlı oyuncu Brad Pitt (58), eski eşi Angelina Jolie'nin (47) hakkındaki şiddet suçlamalarına tepki gösterdi.
Jolie'ye ve çocuklarına şiddet uygulamakla suçlanan Pitt'in avukatı, "Yapmadığı hiçbir şeyi üstlenmeyecek. Sürekli kişiliğine yönelik bir saldırı altında. Her zaman yaptığı gibi yanıtını mahkeme huzurunda verecek" diye konuştu.
NTV'de yer alan habere göre; Pitt'in yakınları Jolie'yi 'karalama kampanyası' yürütmekle suçluyor.
Öte yandan yıldız oyuncu Pitt ile model Emily Ratajkowski'nin yeni birlikteliğe yelken açtıkları iddia edilmişti.
NE OLMUŞTU?
Eski çiftin Fransa'da satın aldıkları bağ ile ilgili süren davada Jolie, mahkemeye sunduğu belgelerde, Pitt'in özel jetleriyle yaptıkları bir uçak yolculuğu sırasında, sarhoşken kendisine ve iki çocuğuna saldırdığını iddia etti.
Ailenin Fransa'dan Los Angeles'a seyahati sırasında gerçekleştiği belirtilen olayda Jolie, Pitt'in kendisini kafasından tutarak salladığı, bir çocuğunu boğduğunu ve diğerinin suratına vurduğunu savundu.
Pitt'in olayda sözlü şiddet de uyguladığı ve aile bireylerinin üzerine alkol döktüğü de iddia edildi.
İlgili Haberler
- Angelina Jolie, Brad Pitt'i çocuklarına ve kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçladı
- Brad Pitt'in 'dünyanın en yakışıklı erkeği' dediği George Clooney'den yanıt: 'Ben de öyle düşünüyorum'
- Brad Pitt'e yakın kaynak konuştu: 'Angelina Jolie'nin FBI belgelerini sızdırma sebebi...'
-
Video Haberler
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
- Yardımına AFAD ekipleri yetişti
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
En Çok Okunan Haberler
-
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- 'AKP'ye oy isteyemem' dedi, istifa etti
- Saray şoförüne 'simit' parası
- 'Mansur Yavaş'ı aday gösterirse...'
- İlk kez rakam paylaşıldı
- 'Ligden ihraç edilsin'
- Meteoroloji'den 6 ilçe için 'sarı' uyarı
- Asgari ücret ve memur zammı ne olacak?
- Cemevleri için yeni düzenlemeyi açıkladı
- AKP'nin 52 maddelik torba kanun teklifi TBMM'de