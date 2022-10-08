Angelina Jolie'nin 'şiddet' iddiaları sonrası Brad Pitt cephesinden açıklama

08 Ekim 2022 Cumartesi, 12:49

Oscarlı oyuncu Brad Pitt (58), eski eşi Angelina Jolie'nin (47) hakkındaki şiddet suçlamalarına tepki gösterdi.

Jolie'ye ve çocuklarına şiddet uygulamakla suçlanan Pitt'in avukatı, "Yapmadığı hiçbir şeyi üstlenmeyecek. Sürekli kişiliğine yönelik bir saldırı altında. Her zaman yaptığı gibi yanıtını mahkeme huzurunda verecek" diye konuştu.

NTV'de yer alan habere göre; Pitt'in yakınları Jolie'yi 'karalama kampanyası' yürütmekle suçluyor.

Öte yandan yıldız oyuncu Pitt ile model Emily Ratajkowski'nin yeni birlikteliğe yelken açtıkları iddia edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Eski çiftin Fransa'da satın aldıkları bağ ile ilgili süren davada Jolie, mahkemeye sunduğu belgelerde, Pitt'in özel jetleriyle yaptıkları bir uçak yolculuğu sırasında, sarhoşken kendisine ve iki çocuğuna saldırdığını iddia etti.

Ailenin Fransa'dan Los Angeles'a seyahati sırasında gerçekleştiği belirtilen olayda Jolie, Pitt'in kendisini kafasından tutarak salladığı, bir çocuğunu boğduğunu ve diğerinin suratına vurduğunu savundu.

Pitt'in olayda sözlü şiddet de uyguladığı ve aile bireylerinin üzerine alkol döktüğü de iddia edildi.