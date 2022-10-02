Men I Trust Zorlu PSM’de

02 Ekim 2022 Pazar, 14:00

Bağımsız müziğin son yıllarda en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Kanadalı “dream pop” grubu Men I Trust, 7 Ekim Cuma günü Mix Festival kapsamında Zorlu PSM’de sahne alacak.

2000’le yılların başındaki elektronik müzik döneminden ödünç alıdkları tınılarıyla oluşturdukları ses altyapısı üzerine kurduları müzikleri ve solistleri Emmanuelle Proulx’ın sıra dışı sesiyle dünya çapında fark edilen grup geçen günlerde yayınladıkları Billt Toppy isimli teklileriyle hayranlarını bir kez daha selamlamıştı.

Bu yıl altıncı kez yapılan Mix Festival’de Men I Trust’la birlikte Bangoverz, Ceza, 3pillie, Kit Sebastian gibi isimler yer alacak. 7 – 8 Ekim’de gerçekleşen festival biletleri www.passo.com.tr internet adresinden edinilebilir.