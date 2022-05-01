Organik ve ulaşılabilir

01 Mayıs 2022 Pazar, 13:00

Ne yazık ki regl hâlâ bir tabu... Evet, kadınlar veya bazı kadınlar olarak “her ay kanıyoruz” demekten kendimi alamıyorum. Haliyle her ay gerçekleşen fizyolojik bu durumda menstrürel ürünlerin büyük bir önemi var. Yerel, etik ve sürdürülebilirliği merkezine alan BEIJE’den Naz Özbek ile döngülerimizden organik bir ürünün üretim sürecine kadar birçok konuyu konuştuk.



Merhaba Naz! BEİJE’den kısaca bahsedebilir misin?

BEIJE, Ocak 2020’de kurulan ve abonelik sistemiyle çalışan yeni nesil bir menstrüel hijyen ürünleri markası. Abonelik sistemiyle sitemize gelen kullanıcılar, kendi ihtiyaçlarına göre bir paket oluşturuyorlar; biz de iki ayda bir düzenli olarak paketlerini kapılarına gönderiyoruz. Ürünlerimiz vegan ve piyasadaki çoğu ürünün aksine azot boyama ve klor yıkama gibi kimyasal süreçlerden geçirilmiyor.

Peki, seni BEİJE’nin bir parçası olmaya yönlendiren hikâye nedir?

Üniversiteyi ABD’de okudum, sonra beş yıl New York’ta kültür-sanat sektöründe çalıştım. Amerika’daki hayatımdan memnun olsam da bir yanım her zaman Türkiye’ye dönmek ve burada “iyi bir şeyler” yapmak istediğimi biliyordu. 2018’de radikal bir kararla Türkiye’ye döndüm ve yollarımız, diğer ortağım Doruk Akpek ile kesişti. İşin operasyon-finans tarafını Doruk, marka tarafını ise ben üstlendim ve çalışmaya başladık.

BEİJE’nin ürünleri yüzde 100 bambu lifinden, haliyle organik ürünler. Tabii ki bazen ürün organik olmasına karşın üretim süreci farklı işleyebiliyor. Sizin üretim süreciniz nasıl?

Üretim sürecimiz, ciddi bir araştırmayla başlıyor. Yeni bir ürün üretiminden önce ham maddelere dair bir araştırma yapılıyor ve bu ham maddeler insan sağlığı, sürdürülebilirliği ve piyasada erişilebilirliğine göre karşılaştırılıyor. Önemsediğimiz tüm parametreler ışığında deneme üretim yapılıyor ve laboratuvar testlerine tabi tutuluyor. Şu anda ürünlerimiz Uzakdoğu Asya’dan Avrupa’ya değişik bölgelerde üretiliyor.

Fiyatlarınız ulaşılabilir. Bu çok önemli bir konu. Bu yaklaşımınız neye göre şekillendi?

Biz, menstrüel hijyen ürünlerinin lüks değil, temel birer ihtiyaç ürünü olduğuna inanıyoruz. Sadece ulaşılabilir değil, şeffaf olmaya da önem veriyoruz. Bu yüzden web sitemizin bir sekmesini de ürün fiyatlarımızın dökümünü paylaşmaya ayırdık.

Derin Yoksulluk Ağı'nın Türkiye’deki 103 aileyle yaptığı görüşmeler, bu ailelerdeki kadınların yüzde 82’si hijyenik pede ulaşamadığını ortaya koyuyor. BEİJE’in bu konuda bir desteği olması güzel. Askıda ped uygulamanız nasıl başladı ve geri dönüşler neler?

Askıda Ped’i geçtiğimiz sene Dünya Adet Hijyeni Günü’nde bir günlük bir uygulama olarak kurgulamıştık. Fakat sonra takipçilerimizden, bu uygulamayı daimi kılmamız yolunda çok talep geldi. Şu anda “beije.co” sitesinden bir kişinin, üç kişilik bir ailenin ya da 12 kişilik bir sınıfın ped ihtiyacını düzenli olarak karşılamak mümkün. Bugüne kadar BEIJE ailemiz sayesinde, Türkiye’nin dört bir yanına 47 bin 600 ped bağışladık.

Yeni nesil wellness platformlarında ve sürdürülebilir markaların sitelerinde sıkça karşıma faydalı bilgiler içeren bloglar çıkıyor. BEİJE’de de buna rastladığıma sevindim. Blog DÖNGÜ fikri nasıl doğdu, içerik akışı nasıl belirleniyor?

DÖNGÜ, kullanıcılarımızın bize sosyal medya ve email üzerinden sordukları sorular sonucunda doğdu. Instagram gelen kutumuz, bilgilendirici içerikler paylaşmaya başladıktan kısa bir süre sonra; “ilk defa regl oldum, ped nasıl takılır”dan “kuzenimle erkek arkadaşı bir şey yaşamış, hamile kalmış olabilir mi”ye, iç çamaşır tavsiyesi isteyenlerden kendi döngüleriyle ilgili endişeler taşıyan sorularla dolmaya başladı. Biz de içerik hazırlarken, menstrüasyon ve cinsel sağlık özelinde bilimsel Türkçe kaynaklara ulaşmakta bir hayli zorluk yaşadık. Sonuç olarak dedik ki; “madem böyle bir kaynak yok, biz üretelim”.