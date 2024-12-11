Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi

Yayınlanma: 11.12.2024 - 14:24

Güncelleme: 11.12.2024 - 14:59

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabında CHP'nin DEM Partisi ile görüşmesini eleştirdiği için "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edilmişti.

Savaş ile ilgili CHP'den ihraç kararı geldi.

CHP'DEN LÜTFÜ SAVAŞ AÇIKLAMASI

Partiden yapılan Lütfü Savaş açıklaması da şu şekilde:

"Yüksek Disiplin Kurulumuz, Lütfü Savaş’ın 3 Kasım 2024 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımı 'partide aldıkları görev ve sorumluluk ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' ve 'partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak' eylemi olarak değerlendirmiş, kesin çıkarma cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştı.

Yücel, kararın MYK toplantısında oybirliğiyle alındığını söylemişti.

LÜTFÜ SAVAŞ NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Lütfü Savaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullanmıştı.

İHRAÇ KARARI GELDİ

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP'den ihraç edildiği bildirildi.