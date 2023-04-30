Robot Tanrılara doğru

Yayınlanma: 30.04.2023 - 18:16

Güncelleme: 30.04.2023 - 18:16

Haber, senaryo, şarkı sözü, ekonomik formül, akademik makale, öykü ve roman taslağı yazabilen, hukuk alanında, sağlık sorunlarında önerilerde bulunan, kodlama yapan ve süratla öğrenen makinelerle yaşamaya başladık. Yapay zekânın bilim, sanat, eğitim ve ticarette insan zekâsına taş çıkartacak fikirler getirmesi an meselesi.

BİLMİYORSA UYDURUYOR

Son günlerde dünyayı kasıp kavuran ChatGPT ürünü bu teknolojinin ne denli hızlı ilerlediğinin bir kanıtı. Üretici ön-eğitimli dönüştürü olarak çevrilebilecek GPT teknolojisi bir dil modeli olarak OpenAI tarafından geliştirildi. Bu sohbet robotu soruları yanıtlama, matematik denklemleri çözme, metin yazma, diller arası çeviri, sınıflandırma, hataları belirleme ve düzeltme gibi işlemleri beceriyle yapabiliyor. Üstelik bilmediği konularda da pek güzel uydurabiliyor, yaşanmamış olayları gerçekmiş gibi gösterebiliyor.

YAPAY ZEKÂ, YARGISIZ İNFAZ

ABD’de George Washington Üniversitesi’nde hukuk profesörü Jonathan Turley ChatGPT’nin yargısız infazına maruz kalmış bir akademisyen. Bir meslektaşı sohbet robotuna cinsel tacizde bulunmuş hukuk akademisyenlerini sorduğunda yapay zekâ listede Turley’e yer vermiş ve referans olarak da Washington Post haberini göstermiş. Yapay zekâ Turley’nin Alaska’ya bir okul gezisinde öğrencisini taciz ettiğini iddia etmiş.

Yalnız yapay zekânın iddia ettiği gibi Washington Post gazetesinde bu yönde bir haber asla yapılmamış, Turley Alaska’ya öğrencileriyle hiç gitmemiş ve kimse onu tacizle suçlamamış. Korkutucu olan, araştırmayı derinleştirmeyen biri için Turley’nin bir tacizci olarak damgalanacak olması.

CİNSİYETÇİ VE AYRIMCI

Yapay zekâya yönelik siber ve kimyasal silahların yayılması gibi acil tehditlerin yanı sıra toplumsal tehlikeler de var. Bunların başında yanlılık geliyor. Yapay zekânın kadınlar ve dezavantajlı gruplara karşı ayrımcı ve cinsiyetçi dili geçtiğimiz aylarda eleştiri nedeni olmuştu. Üstelik yapay zekânın yüz ve ses taklit etme özelliği, ayrıca porno endüstrisinde kullanılması da tacizcilerin gerçek kadınları hedef almasını kolaylaştıracak.

ÖDEVLER YAPAY ZEKÂDAN

Öte yandan yapay zekâyla akademik makale yazdıran, ödev yaptıran öğrencilerin sayısında müthiş bir artış var. Batılı ülkeler eğitim sistemini kökünden değiştirme yöntemlerini tartışıyor. Öğretmenler yapay zekâya başvuran öğrencileri yakalamak için kendileri de yapay zekâ kullanmaya başlamışlar bile.

TANRI ÇIKMAZI

Doğal zekânın ürünü yapay zekâ muazzam hızla süper zekaya kavuşarak bir robot tanrıya dönüşebilir. Artık bu yaşamımızın reddedilemez bir parçası. Hukuk ve güvenlik ise bu alanda ne yazık ki salyangoz hızında ilerliyor.

Yapay zekâ insanlığın ilerlemesine, iklim değişikliğine, salgınlara, açlığa, kıtlığa, savaşlara çözüm getirecek bir araç olmalı. Hakikat ötesi çağda daha fazla manipülasyon, yıkım ve suç doğuran zalim bir tanrıya dönüşmesi bizi derin bir distopyanın içine atabilir.

300 MİLYON İNSAN İŞSİZ KALABİLİR

Yatırım bankası Goldman Sachs’ın raporuna göre yapay zeka 300 milyon tam zamanlı çalışanın işini elinden alabilir. Yapay zekanın etkileyeceği işlerin yüzde 46’sının idari, yüzde 44’ünün yasal, yüzde 6’sının inşaat ve yüzde 4’ünün bakım ve onarım sektöründe olması bekleniyor.

BİLL GATES UYARIYOR

Microsoft'un kurucusu Bill Gates yakınlarda yapay zekanın müthiş atılımını esin verici bulduğunu ancak endişe içinde olduğunu açıklamıştı. Gates’e göre yapay zekanın kontrolden çıkma olasılığı, makinelerin insanları bir tehdit olarak görmesi mümkün. Özellikle de kötü niyetli güçlerin dünyayı yönetmek için robotları kullanması söz konusu.