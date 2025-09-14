‘Sahnedeki enerjimiz seyirciye anında geçiyor’

Duygulu, efkârlı sözleri, melodik müzikal altyapısı ve başta gençler gelse de her kuşaktan dinleyicinin diline takılan şarkıları olan bir topluluk İkilem. Pandeminin zorlu koşullarında dinleyicilere sunmaya başladıkları üretimleri içinden pek çok hit çıktı: “Bir Sebebi Var”, “Bu Saatten Sonra” ve “Kaybolurum Gülüşünde” gibi şarkıları ile dijital platformlarda milyonlarca dinleyiciye ulaşmayı başaran topluluk, son olarak “Kafam Yerinde Değil” ile adeta hepimizin hislerine tercüman oldu. İkilem’in ikilisi Serhat karan ve Uğur Ateş ile şarkılarının nasıl ortaya çıktığını, dinleycileriyle kurdukları bağı nasıl geliştirdiklerini ve “Kafam Yerinde Değil” dedirten gündeme karşın sürdürdükleir hayallerini konuştuk.

- “Kafam Yerinde Değil” istikrarlı üretiminizin yeni halkası oldu. Sizden bekleneni fazlasıyla karşılıyor ama aynı zamanda müzikal anlamda sürekli geliştiğinizi ve farklı tınılar ekleyerek yenilikçi bir yön ortaya koyduğunuzu görüyoruz. Son teklinizin üretim süreci bu açıdan nasıldı?

Serhat Karan: Teşekkürler. Aslında bu şarkının üretim süreci diğerlerinden çok farklı değildi ama çıkış noktamız biraz farklıydı. Çünkü gerçekten bu aralar “Kafam yerinde değil”. Şarkı, bu ruh halimi doğrudan yansıtan, oldukça kişisel bir parça oldu.

- İkilem şarkıları genellikle organik bir şekilde yayılıyor. Bazen bir eğlence mekânından geçerken, takside ya da bir AVM’de duyabiliyoruz. Müziğinizin bu noktaya gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Uğur Ateş: Aslında söylediğiniz cümle bunun yanıtını da veriyor. Eşlik edilmesi kolay, insanı içine çeken şarkılarımız var. Konserlerde herkesin hep birlikte söylemesi çok keyifli oluyor. Umarım bu etki artarak devam eder.

- Birkaç yıl önce, müzik sektöründeki hızlı üretim beklentisinin sizi zorladığını söylemiştiniz. Ancak son dönemde üretim hızınız oldukça arttı. Bunu kaliteyi kaybetmeden başarmak nasıl mümkün oldu?

S. Karan: Biz de şeytana uyduk diyelim. (Gülüyor) Şaka bir yana, tamamen keyifle ilgili. Üretmekten ve bunu sahneye taşımaktan çok büyük zevk alıyoruz. Yorucu oluyor elbette ama bir yorgunluk çayıyla her şeyi unutuveriyoruz.

- İkilem’in coğrafi ya da sosyoekonomik ayrım gözetmeyen bir dinleyici kitlesi var. Bu homojen kitleyi nasıl yarattınız?

U. Ateş: Aslında çok plan yapmadık, süreç doğal aktı. Ancak dediğiniz doğru. Konserlerde her yaştan, her kültürden insanı görüyoruz. Bu gerçekten müthiş bir his.

- İki kişilik bir topluluk olarak uyumu nasıl sağlıyorsunuz? Egoları törpülemek kolay mı?

S. Karan: Bazen başarabiliyoruz, bazen de pek değil. (Gülüyor) Ama stüdyoda demokratik bir ortam var. Elbette fikir ayrılıkları oluyor. Savunduğun fikri iyi temellendirirsen karşı tarafı ikna bile edebiliyorsun. Rahatız bu konuda.

- Başlangıçta hayal ettiklerinizin ne kadarını gerçekleştirdiniz?

U. Ateş: Bu kadar çok insana ulaşmak, açıkçası hayallerimizin ötesinde ama yapmak istediğimiz daha çok şey var. Hep ileri gitmek isteyen bir enerjimiz var. Cover’lar, düetler, yeni projeler... Bizde planlar ve hayaller hiç bitmez.

- “İkilem” ismi gibi karakterleriniz de bir zıtlığı yansıtıyor mu?

S. Karan: Kesinlikle. Ben bambaşka biriyim, Uğur bambaşka. Ama bu farklılık birleşince müziğimizde çok farklı ve pozitif bir enerji ortaya çıkıyor.

- Son zamanlarda neler dinliyorsunuz?

S. Karan: Fontaines D.C., Billie Eilish ve Müslüm Gürses. U. Ateş: Thom Yorke ve Bal Arısı Ahmet.

GENEL BİR MUTSUZLUK HÂKİM

- Sizce ülkenin ruh hali müziğe, üretimlere ve sektöre nasıl yansıyor?

Serhat Karan: “Kafam Yerinde Değil” dedik ya, aslında bize nasıl yansıdığı ortada. Genel bir mutsuzluk hâkim. sadece ülkemizde değil, dünyada da böyle. Etrafımızda, sektörde konuştuğumuz herkesin ruh hali benzer. Dijital bir devrim yaşıyoruz, buna uyum sağlıyoruz ama ruhsal açıdan bedeli ağır oluyor. Hep birlikte toparlanacağımıza inanıyorum.

‘TATLI ÇOCUKLARIZ’

- Bir dinleyici olsanız İkilem konserine neden giderdiniz?

Uğur Ateş: 3-4 yıldır sahnedeyiz, öncesi maalesef pandemi dönemine denk geldi. Bu kadar kısa sürede konserlerimizde eşlik edilecek 4-5 hitimiz oluştu. Sırf bu bile gelmek için yeterli olabilir. Coverlarımız da bir o kadar güçlü.

Serhat Karan: Bir de sahnede gerçekten çok eğleniyoruz. Bu enerji hemen seyirciye geçiyor. Kimseyi keyifsiz göndermeyiz, bundan emin olabilirler. Tatlı çocuklarız yani. (Gülüyor.)