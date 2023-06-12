Tohumlarını yayıyorlar!

Yayınlanma: 12.06.2023 - 09:22

Güncelleme: 12.06.2023 - 09:22

“ABD’de erkeklere ‘erkeklik’ gösterisinin bir parçası olarak tohumlarını olabildiğince çok yaymaları öğütlenir. Cengiz Han’a en çok yaklaşan kazanır. Al Pacino ve kankası Robert De Niro da bu metaforun altını doldurmaktan başka bir şey yapmıyor.”



Hem dünya hem de Türkiye oldukça yoğun bir gündemle meşgul. Küresel sıkıntılar, kapıda bekleyen gıda krizi, İklim krizinin hazırladığı olası kötü senaryolar, Türkiye’de ise seçim sonrası oluşan travmatik ruh hali ve geleceğe yönelik kaygılar bu kadar yaygınken hepsinin önüne geçen bir konu konuşulur oldu. Al Pacino’nun 82 yaşında dördüncü çocuğuna baba olmaya hazırlanmasıyla ilgili sık kullanılan paylaşım platformu Reddit’ten alıntıladığım yukarıdaki cümledeki gibi sayısız fikir havada uçuşuyor.

Al Pacino’nun yakın arkadaşı De Niro’yla birlikte anılması şaşırtıcı değil. Aşağı yukarı aynı dönemlerde sinemaya damga vuran ikili samimiyetlerinin yanında benzer bir kaderi de paylaşıyor. Kısa süre önce 79 yaşında baba olan De Niro, Al Pacino’nun çocuk sahibi olacağı haberine “Onun için çok mutluyum” diyerek destek verirken geç yaşta çocuk sahibi olmanın, sanılanın aksine bazı avantajları olduğunu da dile getirdi. Özellikle genç yaşta göz ardı edilen bazı sorumluluklardan kaçınmak mümkün olmadığı için aile dinamikleriyle ilgili yeni şeyler öğrenmenin gereklilik olduğunu söyledi.



Ancak tahmin edersiniz ki, herkes De Niro’nun bu olumlayıcı tavrını paylaşmıyor. Öncelikle aktörün dördüncü çocuğunun annesi olacak Noor Alfallah’tan söz edelim. Kendisi Kuveyt kökenli bir aileden geliyor ve sinema alanında eğitim görmüş bir yapımcı. 29 yaşında ve 22 yaşındayken o zaman 74 yaşında olan Rolling Stones vokalisti Mick Jagger’la birlikte olduğu konuşulmuştu. Sonrasındaysa ismi Clint Eastwood’da birlikte anıldı. Bu ayrıntılar özellikle ABD basınında “baba figürü eksikliğinin yarattığı sorunlar” ve “ miras avcılığı” sorunlarını akla getirse de Alfallah’ın yakın çevresi onun “Eski bir ruha sahip bir genç” olduğunu aktarıyor.

PANDEMİDE BAŞLAYAN İLİŞKİ

Öte yandan ikilinin pandemiyle birlikte başlayan ilişkisinin, insanların evlere kapandığı ve yaşlıların ölüm korkusunu yakından hissettiği bir dönemde olması durumu çok daha anlaşılır kılıyor. Sırf ünlüler değil dünya üzerinde yüz binlerce insan pandemi korkusuyla yaşarken avuntuyu geçmişteki anılarına, arkadaşlarına ve o döneme ilişkin objelere geri dönmekte bulmuştu.



İkiliye yakın kaynaklar ilişkileri hakkında, “Her ne kadar Al, Noor’un babasından bile yaşlı olsa da bu bir sorun olmuyor. Noor Hollywood’un jet sosyetesiyle gayet iyi geçiniyor” derken miras avcılığı iddialarını da “Kızın ailesi zaten çok zengin” diyerek yalanlıyor.

Pacino için işleri güçleştiren bir başka konu ise bundan önceki üç çocuğu… 33 yaşındaki kızı Julie Marie, 22 yaşındaki ikizleri Anton ve Olivia. Bu durumda yeni doğacak çocuğun kardeşlerinden bir hayli genç olacağını öngörünce pek çokları için gelecekte aralarında gelişecek ilişki merak konusu. Öte yandan yaşla ilgili daha büyük bir sorun ise Al Pacino’nun yeni doğacak çocuğunun büyümesine tanık olup onun yanında olma olasılığının bir hayli az olması. Bu da deneyimli oyuncunun bencillikle suçlanmasına neden oluyor. Ancak bu konuda çocuğun yetişme çağında babasında kalacak yüklü mirasın, Al Pacino’nun varlığından bile değerli olacağını düşünenler de yok değil.



DNA TESTİ İDDİASI



İşin dedikodu kısmına gelirsek ilginç iddialar ortalıkta dolaşıyor. TMZ’nin haberine göre Pacino ve sekiz aylık hamile olan Alfallah hamilelik haberinin çıkmasından önce altı aydır görüşmüyordu ve Pacino yeni çocuğunun olacağından sadece iki aydır haberdar. Sağlık sorunları nedeniyle uzun süre çocuğun kendisinden olduğuna inanmayan tecrübeli oyuncunun Alfallah’tan hamilelik testi istediği ve bu isteğinin kabul gördüğü de iddialar arasında.



Öte yandan çift arasındaki en büyük engel yaş farkı değil. İkiliye yakın kaynaklar, Al Pacino’nun sürekli kendisi hakkında konuşmasının Alfallah’ı sinir ettiğini ve ikilinin yollarının bu yüzden ayrı düşebileceğini de belirtiyorlar.

BİLMESENİZ DE OLUR

- Noor Alfallah doğduğunda Al Pacino 53 yaşındaydı.

- Yeni çocuğu 18 yaşına geldiğinde Al Pacino (uzun ömürler dileriz) 100 yaşında olacak.

- Noor’un babası Falah Alfallah henüz 54 yaşında ve Los Angeles’ın zengin muhiti Beverly Hills’teki Q8 Capital Inc. isimli holdingin başkanı.

- Falah Alfallah ve eşi Alana 1988’den beri evliler.

- Alfallah’lar, Kuveyt’in kraliyetine mensup olmasa da ülkede oldukça bilinen ve varlıklı bir aile.