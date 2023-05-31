Robert de Niro'nun ardından şimdi de Al Pacino: 83 yaşında baba oluyor!

Yayınlanma: 31.05.2023 - 12:32

Güncelleme: 31.05.2023 - 12:38

Oscar ödüllü 79 yaşındaki usta oyuncu Robert de Niro'nun geçen ay 7'inci çocuğunu kucağına almasının ardından bir haber de 83 yaşındaki Al Pacino’dan geldi.

‘Baba’, ‘Yaralı Yüz’ ve ‘Şeytan’ın Avukatı’ gibi kült filmlerin yıldızı oscar ödüllü Al Pacino, 4'üncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor.

Al Pacino’nun bir süredir birlikte olduğu 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah’ın 8 aylık hamile olduğu kaydedildi.