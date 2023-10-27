Cumhuriyet'ten 100. yıla özel 100 sayfalık arşivlik ek...
Büyük Atatürk'ün emaneti Cumhuriyetimizin 100. yılını arşivlik bir ekle karşılıyoruz. Siyasetten sanat dünyasına birçok isim bu anlamlı gün için Cumhuriyet'in arşivlik ekine katkı sundu.
Gazetemiz, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır arşivlik bir içerikle pazar günü bayilerde olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel 100 sayfalık 29 Ekim özel sayısında, Cumhuriyetimizin dünü ile bugününe ışık tutan yazı, söyleşi ve görüşler yer alacak.
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