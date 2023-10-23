TKP'den Cumhuriyet'in 100. yılında halk buluşması

Yayınlanma: 23.10.2023 - 04:47

Güncelleme: 23.10.2023 - 04:49

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İzmir Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda, ‘Halk İçin Cumhuriyet, Cumhuriyet için Sosyalizm’ sloganıyla büyük halk buluşması düzenledi.

Orhan Aydın, Metin Coşkun, Ufuk Karakoç, Gülcan Altan, Senan Kara, Ümmü Pütgül, Nihat Behram, Haluk Polat gibi çok sayıda sanatçının sahne aldığı etkinliğe, İzmir’in pek çok ilçesinden yurttaşlar katıldı. Sık sık “Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar her şey emeğin olacak”, “İşçiler partiye, parti iktidara” sloganları atılırken, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları da unutulmadı. Etkinlik boyunca yurttaşlar Türk bayrağı ile Filistin bayrağı salladı.

5 Ekim'de tutuklu kaldığı cezaevinden serbest bırakılan Merdan Yanardağ da etkinliğe katıldı. Yanardağ, "Merdan Yanardağ'a haksız geçirdiği hapis günlerinin ardından bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Baskılar, cezalar, tehditler bu halka da gazetecilere de boyun eğdiremiyor, eğdiremeyecek. Hoş geldiniz Merdan Yanardağ, birlikte yan yanayız, şimdi daha güçlüyüz" mesajıyla selamlandı.

Konuşma ve konserler öncesinde tiyatro oyunları, şiir ve şarkılarla Cumhuriyet’in kuruluşuna giden süreç, kuruluşu ve sonrasındaki yıllar ele alındı.

Etkinlikte konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "100 yıl önce Cumhuriyet sandıktan çıkmadı. Cumhuriyet; yoksul Anadolu köylüsünün, işçilerin, yurtsever aydınların, devrimcilerin iradesinden çıktı. Sadece sandığa bel bağlayan sandıktan da çıkamaz. Karşımızdaki sömürgecilere, yobazlara yaranmaya çalışarak aydınlığa çıkamayız. Onlara şirin gözükmek, onları ürkütmemek gibi bir politika olmaz. Sermayenin, emperyalistin, tarikatın iyisi olmaz. Türkiye’de düzen değişikliğini erteleyererek günü kurtarmak imkansızdır. Bu düzeni belki hemen değiştiremeyeceğiz ama devrim ve sosyalizm fikrini güncel tutarak, yaygınlaştırarak, örgütleyerek yakınlaştıracağız kurtuluşu. Sosyalizmi erteleme, devrim fikrini erteleme şansımız yok" dedi.