15. Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu başlıyor

Yayınlanma: 23.08.2024 - 10:48

Güncelleme: 23.08.2024 - 16:58

Muğla’nın Milas ilçesinde her yıl düzenlenen “Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu” kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yerli ve yabancı arkeoloji uzmanını bir araya getirecek olan sempozyum bu yıl 6-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

"Karia'nın Heykelleri ve Taş Eserleri" ana temasıyla düzenlenecek olan sempozyum hakkında bilgi veren Olcay Akdeniz, sempozyumun geçen yıl yaşamını yitiren Prof. Dr. Adnan Diler anısına ve Danimarka Halikarnassos Projesi Kurucusu ve Güney Danimarka Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Signe Isager onuruna gerçekleştirileceğini belirtti. Akdeniz, "Her yıl yurt dışından katılanların 'fantastik,' yurtiçinden katılanların ise 'muhteşem' diye övdüğü Karia, Karialılar Ve Mylasa Sempozyumları'nın 15. düzenlemenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

PROGRAM:

15. KARİA, KARİALILAR VE MYLASA SEMPOZYUMU

Prof. Dr. Adnan Diler'in anısına, Prof. Dr. Signe Isager'in onuruna;

"KARİA'NIN HEYKELLERİ VE TAŞ ESERLERİ"

6 / 7 Eylül 2024 Cuma, Cumartesi, Saat: 10.00 - 18.00

Milashan Otel - Milas / Bodrum / Muğla Kavşağı – MİLAS

PROGRAM

6 Eylül 2024, Cuma

10.00 - 10.30 AÇILIŞ TÖRENİ

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Fikret Yegül

Distinguished Professor / California Üniversitesi, Mimarlık Tarihi ve Klasik Arkeoloji Bölümü, Santa Barbara, CA / ABD

10.30 - 11.00 Prof. Dr. Adnan Diler'in anısına

Melike Elmas Diler / Arkeolog Seda Eryılmaz

"Prof. Dr. Adnan Diler'in hayatı ve arkeoloji alanındaki çalışmaları"

11.00 - 11.30 Prof. Dr. Signe Isager'in onuruna

Danimarka Halikarnassos Projesi'nin kurucu üyesi / Güney Danimarka Üniversitesi Eskiçağ Tarihi Bölümü - Danimarka

Prof. Dr. Poul Pedersen

Danimarka Halikarnassos Projesi Üyesi / Güney Danimarka Üniversitesi - Danimarka

"Onur konuğumuz Prof. Dr. Signe Isager"

11.30 - 12.00 Prof. Dr. Poul Pedersen

"Herodotos Döneminde Halikarnassos" / "Halikarnassos at the time of Herodotos"

"Bodrum Kalesi'ndeki Erken Klasik Dönem Kalıntıları Üzerine" / On the early Classical remains in the Castle of Bodrum."

12.00 - 12.30 Nezih Başgelen

Arkeoloji ve Sanat Yayınları Yönetmeni / UNESCO Türkiye Milli Komitesi Üyesi - İstanbul

"Eski gravürlerden ve tarihi fotoğraflara :"Karia'nın heykelleri ve taş eserleri"

12.30 - 13.30 ARA

OTURUM BAŞKANI : Prof. Christof Berns

Hamburg Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi, Kültürel Çalışmalar Bölümü, Eski Akdeniz Arkeolojisi ve Kültür Tarihi - Milet Kazısı Başkanı - Almanya

13.30 - 14.00 Prof. Dr. Simonetta Angiolillo

Cagliari Üniversitesi - İtalya

"İasos'un bazı heykelleri üzerine"

14.00 - 14.30 Prof. Dr. Fikret Yegül

Distinguished Professor / California Üniversitesi, Mimarlık Tarihi ve Klasik Arkeoloji Bölümü, Santa Barbara, CA / ABD - Sardes Amerikan Kazilari üyesi.

"Sardes'den Dev İmparator Başlari"

14.30 - 15.00 Prof. Dr. Bilal Söğüt / Dr. Fatma Aytekin

Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü - Denizli / Stratonikeia - Lagina Kazısı Başkanı

"Stratonikeia kökenli figürlü mezar stelleri"

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Sema Atik Korkmaz

Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Emekli Öğretim Üyesi / UNESCO Kültürel Miras ve Dijital Bellek Kürsüsü Üyesi / Letoon Kazıları Eski Başkanı

15.00 - 15.30 Prof. Dr. Sema Atik Korkmaz

Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Emekli Öğretim Üyesi / UNESCO Kültürel Miras ve Dijital Bellek Kürsüsü Üyesi / Letoon Kazıları Eski Başkanı

"Letoon Hadrian Nymphaeumu. Çok Katmanlı Mimari Tasarım ve H- BIM Teknolojileri"

15.30 - 16.00 Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı / Ph.D. Meltem Çağlayan Takımcı

Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Başkanı Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı, Knidos - Burgaz - Emecik Apollon Kutsal Alanı Kazısı Başkanı - Konya

"Knidos'tan bir Asklepios Heykeli / A statue of Ascleppius from Knidos"

16.00 - 16.30 Prof. Dr. Christine Özgan

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - İstanbul / Miletos Kazısı Başkan Yardımcısı.

"Karaburun yakınlarında, denizden çıkan bir bronz atlı heykeli"

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı

Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Başkanı Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı, Knidos - Burgaz - Emecik Apollon Kutsal Alanı Kazısı Başkanı - Konya

16.30 - 17.00 Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü - Istanbul

"Heykel kaideleri ve algı oluşturma işlevleri"





17.00 - 17.30 Prof. Dr. Zeliha Gider Büyüközer





Latmos / Herakleia Kazısı Başkanı - Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü-Konya





"Herakleia Antik Kenti’nde Bulunan Heykeller"













7 Eylül 2024, Cumartesi





OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Sevinç Günel





Çine Tepecik Höyüğü Kazısı Başkanı / Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Prehistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı - Ankara





10.00 - 10.30 Prof. Dr. Kadir Pektaş





İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Başkanı, Türk İslam Sanatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi - Beçin Kazısı Başkanı - UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İzleme Grubu Üyesi - İstanbul





"Beçin'de tespit edilen bazı mezar taşları"





10.30 - 11.00 Prof. Dr. Sevinç Günel





Çine Tepecik Höyüğü Kazısı Başkanı / Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Prehistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı - Ankara





"Çine-Tepecik'te MÖ. 2. Binyıl Tasvir Sanatını Anlamlandıran Eserler"





11.00 - 11.30 Prof. Dr. Celal Şimşek





Pamukkale Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Enstitüsü Müdürü, Arkeoloji Bölümü Başkanı, / Pamukkale Üniversitesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı - Laodikya Kazısı Başkanı - Pamukkale / Denizli





"Laodikeia Traianus Nymphaeumu restorasyonu"





OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Bilal Söğüt





Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü - Denizli / Stratonikeia - Lagina Kazısı Başkanı





11.30 - 12.00 Prof. Dr. Suat Ateşlier





Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın





Pytheos/Pytheas, Satyros ve ‘Büyük Satrap Ayaklanması’ / Pytheos/Pytheas, Satyrosandthe 'Great Satraps’Revolt'





12.00 - 12.30 Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner





Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi





"NYSA Çarşı Bazilikası Figürlü Başlıkları ve Düşündürdükleri"





12.30 - 13.30 ARA





OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar





İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü - Istanbul





13.30 - 14.00 Prof. Dr. Zeynep Mercangöz





Kuşadası - Kadıkalesi / Anaia Kazısı Eski Başkanı - Aydın





"Kuşadası Kadıkalesi Kazısı'ndan iki orijinal taş plastik"





14.00 - 14.30 Dr. Fulvia Bianchi





İtalyan Arkeoloji Okulu Onursal Üyesi - Roma Araştırmaları Enstitüsü - İtalya





"Bargylia ve imparatorluk dönemindeki mimari dekorasyonu: ustalar ve desenler" / "Bargylia and its architectural decoration in imperial times: craftsmen and pattern"





14.30 - 15.00 Prof. Dr. Ali Yalçın Tavukçu





Atatürk Üniversitesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi - Alabanda Kazısı Başkanı - Erzurum





"Alabanda Antik Kenti Kazısı Heykeltraşlık eserleri"





OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Zeynep Mercangöz





Kuşadası - Kadıkalesi / Anaia Kazısı Eski Başkanı - Aydın





15.00 - 15.30 Prof. Dr. Ali Bahadır Yavuz / Dr. Mathias Bruno





Dokuz Eylül Üniv. Müh. Fak.,. Napoli Üniversitesi - İtalya Jeoloji Müh Bölümü - İzmir





"İki Karya mermerinin kökeni ve dağılımı: Euromos ve Muğla mermerleri" / Origin and distribution of two Carian marles: The Euromos and the Muğla marbles





15.30 - 16.00 Dr. Nihal Durnagölü





Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü - Denizli





"Stratonikeia Territoriumu’ndaki Bozukbağ’ da bulunan Asklepios Heykelciği üzerine değerlendirmeler"





16.00 - 17.00 Değerlendirmeler ve kapanış