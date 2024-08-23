15. Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu başlıyor
Bu yıl 15.’si gerçekleştirilecek olan “Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu” 6-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Her yıl olduğu gibi, sempozyum bu yıl da birçok yerli ve yabancı arkeoloji uzmanını bir araya getirecek.
Muğla’nın Milas ilçesinde her yıl düzenlenen “Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu” kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yerli ve yabancı arkeoloji uzmanını bir araya getirecek olan sempozyum bu yıl 6-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
"Karia'nın Heykelleri ve Taş Eserleri" ana temasıyla düzenlenecek olan sempozyum hakkında bilgi veren Olcay Akdeniz, sempozyumun geçen yıl yaşamını yitiren Prof. Dr. Adnan Diler anısına ve Danimarka Halikarnassos Projesi Kurucusu ve Güney Danimarka Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Signe Isager onuruna gerçekleştirileceğini belirtti. Akdeniz, "Her yıl yurt dışından katılanların 'fantastik,' yurtiçinden katılanların ise 'muhteşem' diye övdüğü Karia, Karialılar Ve Mylasa Sempozyumları'nın 15. düzenlemenin gururunu yaşıyoruz” dedi.
PROGRAM:
15. KARİA, KARİALILAR VE MYLASA SEMPOZYUMU
Prof. Dr. Adnan Diler'in anısına, Prof. Dr. Signe Isager'in onuruna;
"KARİA'NIN HEYKELLERİ VE TAŞ ESERLERİ"
6 / 7 Eylül 2024 Cuma, Cumartesi, Saat: 10.00 - 18.00
Milashan Otel - Milas / Bodrum / Muğla Kavşağı – MİLAS
PROGRAM
6 Eylül 2024, Cuma
10.00 - 10.30 AÇILIŞ TÖRENİ
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Fikret Yegül
Distinguished Professor / California Üniversitesi, Mimarlık Tarihi ve Klasik Arkeoloji Bölümü, Santa Barbara, CA / ABD
10.30 - 11.00 Prof. Dr. Adnan Diler'in anısına
Melike Elmas Diler / Arkeolog Seda Eryılmaz
"Prof. Dr. Adnan Diler'in hayatı ve arkeoloji alanındaki çalışmaları"
11.00 - 11.30 Prof. Dr. Signe Isager'in onuruna
Danimarka Halikarnassos Projesi'nin kurucu üyesi / Güney Danimarka Üniversitesi Eskiçağ Tarihi Bölümü - Danimarka
Prof. Dr. Poul Pedersen
Danimarka Halikarnassos Projesi Üyesi / Güney Danimarka Üniversitesi - Danimarka
"Onur konuğumuz Prof. Dr. Signe Isager"
11.30 - 12.00 Prof. Dr. Poul Pedersen
"Herodotos Döneminde Halikarnassos" / "Halikarnassos at the time of Herodotos"
"Bodrum Kalesi'ndeki Erken Klasik Dönem Kalıntıları Üzerine" / On the early Classical remains in the Castle of Bodrum."
12.00 - 12.30 Nezih Başgelen
Arkeoloji ve Sanat Yayınları Yönetmeni / UNESCO Türkiye Milli Komitesi Üyesi - İstanbul
"Eski gravürlerden ve tarihi fotoğraflara :"Karia'nın heykelleri ve taş eserleri"
12.30 - 13.30 ARA
OTURUM BAŞKANI : Prof. Christof Berns
Hamburg Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi, Kültürel Çalışmalar Bölümü, Eski Akdeniz Arkeolojisi ve Kültür Tarihi - Milet Kazısı Başkanı - Almanya
13.30 - 14.00 Prof. Dr. Simonetta Angiolillo
Cagliari Üniversitesi - İtalya
"İasos'un bazı heykelleri üzerine"
14.00 - 14.30 Prof. Dr. Fikret Yegül
Distinguished Professor / California Üniversitesi, Mimarlık Tarihi ve Klasik Arkeoloji Bölümü, Santa Barbara, CA / ABD - Sardes Amerikan Kazilari üyesi.
"Sardes'den Dev İmparator Başlari"
14.30 - 15.00 Prof. Dr. Bilal Söğüt / Dr. Fatma Aytekin
Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü - Denizli / Stratonikeia - Lagina Kazısı Başkanı
"Stratonikeia kökenli figürlü mezar stelleri"
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Sema Atik Korkmaz
Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Emekli Öğretim Üyesi / UNESCO Kültürel Miras ve Dijital Bellek Kürsüsü Üyesi / Letoon Kazıları Eski Başkanı
15.00 - 15.30 Prof. Dr. Sema Atik Korkmaz
Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Emekli Öğretim Üyesi / UNESCO Kültürel Miras ve Dijital Bellek Kürsüsü Üyesi / Letoon Kazıları Eski Başkanı
"Letoon Hadrian Nymphaeumu. Çok Katmanlı Mimari Tasarım ve H- BIM Teknolojileri"
15.30 - 16.00 Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı / Ph.D. Meltem Çağlayan Takımcı
Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Başkanı Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı, Knidos - Burgaz - Emecik Apollon Kutsal Alanı Kazısı Başkanı - Konya
"Knidos'tan bir Asklepios Heykeli / A statue of Ascleppius from Knidos"
16.00 - 16.30 Prof. Dr. Christine Özgan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - İstanbul / Miletos Kazısı Başkan Yardımcısı.
"Karaburun yakınlarında, denizden çıkan bir bronz atlı heykeli"
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı
Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Başkanı Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı, Knidos - Burgaz - Emecik Apollon Kutsal Alanı Kazısı Başkanı - Konya
16.30 - 17.00 Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü - Istanbul
"Heykel kaideleri ve algı oluşturma işlevleri"
17.00 - 17.30 Prof. Dr. Zeliha Gider Büyüközer
Latmos / Herakleia Kazısı Başkanı - Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü-Konya
"Herakleia Antik Kenti’nde Bulunan Heykeller"
7 Eylül 2024, Cumartesi
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Sevinç Günel
Çine Tepecik Höyüğü Kazısı Başkanı / Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Prehistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı - Ankara
10.00 - 10.30 Prof. Dr. Kadir Pektaş
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Başkanı, Türk İslam Sanatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi - Beçin Kazısı Başkanı - UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İzleme Grubu Üyesi - İstanbul
"Beçin'de tespit edilen bazı mezar taşları"
10.30 - 11.00 Prof. Dr. Sevinç Günel
Çine Tepecik Höyüğü Kazısı Başkanı / Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Prehistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı - Ankara
"Çine-Tepecik'te MÖ. 2. Binyıl Tasvir Sanatını Anlamlandıran Eserler"
11.00 - 11.30 Prof. Dr. Celal Şimşek
Pamukkale Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Enstitüsü Müdürü, Arkeoloji Bölümü Başkanı, / Pamukkale Üniversitesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı - Laodikya Kazısı Başkanı - Pamukkale / Denizli
"Laodikeia Traianus Nymphaeumu restorasyonu"
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Bilal Söğüt
Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü - Denizli / Stratonikeia - Lagina Kazısı Başkanı
11.30 - 12.00 Prof. Dr. Suat Ateşlier
Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın
Pytheos/Pytheas, Satyros ve ‘Büyük Satrap Ayaklanması’ / Pytheos/Pytheas, Satyrosandthe 'Great Satraps’Revolt'
12.00 - 12.30 Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
"NYSA Çarşı Bazilikası Figürlü Başlıkları ve Düşündürdükleri"
12.30 - 13.30 ARA
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü - Istanbul
13.30 - 14.00 Prof. Dr. Zeynep Mercangöz
Kuşadası - Kadıkalesi / Anaia Kazısı Eski Başkanı - Aydın
"Kuşadası Kadıkalesi Kazısı'ndan iki orijinal taş plastik"
14.00 - 14.30 Dr. Fulvia Bianchi
İtalyan Arkeoloji Okulu Onursal Üyesi - Roma Araştırmaları Enstitüsü - İtalya
"Bargylia ve imparatorluk dönemindeki mimari dekorasyonu: ustalar ve desenler" / "Bargylia and its architectural decoration in imperial times: craftsmen and pattern"
14.30 - 15.00 Prof. Dr. Ali Yalçın Tavukçu
Atatürk Üniversitesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi - Alabanda Kazısı Başkanı - Erzurum
"Alabanda Antik Kenti Kazısı Heykeltraşlık eserleri"
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Zeynep Mercangöz
Kuşadası - Kadıkalesi / Anaia Kazısı Eski Başkanı - Aydın
15.00 - 15.30 Prof. Dr. Ali Bahadır Yavuz / Dr. Mathias Bruno
Dokuz Eylül Üniv. Müh. Fak.,. Napoli Üniversitesi - İtalya Jeoloji Müh Bölümü - İzmir
"İki Karya mermerinin kökeni ve dağılımı: Euromos ve Muğla mermerleri" / Origin and distribution of two Carian marles: The Euromos and the Muğla marbles
15.30 - 16.00 Dr. Nihal Durnagölü
Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü - Denizli
"Stratonikeia Territoriumu’ndaki Bozukbağ’ da bulunan Asklepios Heykelciği üzerine değerlendirmeler"
16.00 - 17.00 Değerlendirmeler ve kapanış
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP'de moraller bozuk, vekiller kavgalı'
- Yabancılardan Türk Lirası uyarısı!
- İmamoğlu'ndan çok sert 'imza' tepkisi
- Yabancılardan dikkat çeken asgari ücret tahmini
- Bakanlıktan 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
- Bakan Tekin açıkladı: Okulların açılması ertelendi mi?
- Mahkeme İBB'yi haklı buldu
- Beşiktaş, turu İstanbul'a bıraktı
- ‘Korurum’ diyorsa bilin ki bitirir!
- Bedirhan Şener hakkında yeni gelişme