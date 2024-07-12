AKP’lilerin engeli sonuç vermedi 90 dakika geri geldi

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 11:43
AKP’lilerin engeli sonuç vermedi 90 dakika geri geldi
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, bu hafta kıyı işgalleri ve I·zmir’de toplu taşımada '90 dakika' kuralının geri gelmesini ve bölgedeki orman yangınları ve su sorunlarını değerlendirdi.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.



Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler