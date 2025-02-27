Aya Yorgi için 20 şirket sıraya girdi

Yayınlanma: 27.02.2025 - 17:57

Güncelleme: 27.02.2025 - 17:57

İmar planları ile 'rekreasyon alanı' ve 'park' alanı iken kentsel gelişme alanı olarak ilan edilen bölge için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve çevreciler ile yöre halkı ayrı ayrı dava açarken Emlak Konut GYO, yaklaşık 48 bin metrekarelik 3 parselin “satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesi”ni yaptı. Yeni plana göre; 0,30 emsal ve 2 kat yapılaşma hakkı tanınan parseller için 20 şirket teklifte bulundu.

Yeni plana göre, 372 bin 161 metrekarelik planlama alanının yaklaşık yüzde 54'ü konut ve ticaret alanların ayrıldı.

Sadece yüzde 22,5’i yeşil alan olarak kullanılacakken planlama alanında ayrıca belediye hizmet, okul, sosyal ve kültürel tesis, sağlık ve otopark alanları da ayrıldı.

Teklif veren şirketlerin listesi şu şekilde: