Aya Yorgi için 20 şirket sıraya girdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ikinci kez imar planlarını değiştirdiği Çeşme Aya Yorgi Koyu’nun ihalesi yapıldı.
İmar planları ile 'rekreasyon alanı' ve 'park' alanı iken kentsel gelişme alanı olarak ilan edilen bölge için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve çevreciler ile yöre halkı ayrı ayrı dava açarken Emlak Konut GYO, yaklaşık 48 bin metrekarelik 3 parselin “satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesi”ni yaptı. Yeni plana göre; 0,30 emsal ve 2 kat yapılaşma hakkı tanınan parseller için 20 şirket teklifte bulundu.
Yeni plana göre, 372 bin 161 metrekarelik planlama alanının yaklaşık yüzde 54'ü konut ve ticaret alanların ayrıldı.
Sadece yüzde 22,5’i yeşil alan olarak kullanılacakken planlama alanında ayrıca belediye hizmet, okul, sosyal ve kültürel tesis, sağlık ve otopark alanları da ayrıldı.
Teklif veren şirketlerin listesi şu şekilde:
- DİDO-RAY YAPI SAN. TİC. A.Ş.
- TÜRKERLER İNŞ. TUR. MAD. ENR. ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş.
- TORKAM İNŞ. VE YATIRIM A.Ş.
- NESMA YAPI MAKİNA İNŞ. A.Ş.
- MAKSEM YAPI TİC. A.Ş. & KUBBA İNŞ. VE GAYR. GELİŞTİRME LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI
- HAR PROJE YAPI A.Ş.
- Hİ-KA NAK. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- YILDIZLAR İNŞ. VE TİC. A.Ş.
- MESA MESKEN İNŞ. A.Ş. & CABA İNŞ. ENERJİ TURZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI
- İNTAYA İNTES İNŞ. TAAH. YAT. TİC. A.Ş. & YÜKSEKDAĞ GAYR. YAT. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI
- KUZU TOPLU KONUT İNŞ. A.Ş.
- İZKA YEŞİL İNŞAAT A.Ş.
- FİBA HALI MEDİKAL TEMİZLİK İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- NORAN YAPI VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- ÖZYAZICI İNŞ. ELEKT. MAK. MÜŞ. VE TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş.
- EGE YAPI A.Ş.
- DURMAZ OTOMOTİV PETROL ÜRÜN. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
- İNTEK YAPI İNŞ. MİM. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- SERRA MÜH. TAAH. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞİRKETİ
- MR GRUP İNŞ. TAAH. PROJE MÜH. YMK GIDA TEM. VE TİC. LTD. ŞTİ.
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