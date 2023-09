Başkan Atay: Vaatleri tek tek yapıyoruz

Yayınlanma: 22.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.09.2023 - 03:00

Aydın’ın Efeler ilçesinde belediye başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla hayata geçirilen kitap kafenin on ikincisi törenle açıldı. Açılışta konuşan Başkan Atay, “Seçilmeden önce Efeler halkına ne söz verdiysem hepsini tek tek yerine getireceğim hiç endişe etmeyin. Hiç kimse engel olamayacak. Siz her şeye layıksınız. Sizin için her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLERE 200 TL DESTEK VERİYORUZ”

Eğitimin önemli olduğunu ifade eden Atay, “Çocuklarımız bilgili olmak zorunda. Bizler bu bilgiyi onlara ulaşmalarını sağlayacak mekânları kavuşturmakla görevliyiz. Elbette eğitimde fırsat eşitliği de bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Efeler Belediyesi olarak önce dershane açtık. Öğrencilere 200 TL destek veriyoruz. Diğer yandan lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanacakları bir mekâna kavuşturduk. O çocuklarımızın da dezavantajlı ailelerimizin çocuklarının da bir fırsata, şansa ihtiyacı var. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olan bir rejim. İşte bu nedenle bizler sosyal demokrat anlayışımızı belediyeye uyguluyoruz. Bu kitap kafemizde de bütün kitap kafelerde de bütün engelli arkadaşlarımızın girmesine hiçbir engel olmayacak şekilde inşaatlarımızı gerçekleştirdik. Onların her türlü ihtiyaçlarını sağlayacak ortamı da içeride sağladık. Size ne söz verdiysem yerine getirmeye devam edeceğim. Halkın gücünün üstünde hiçbir güç yoktur” diyerek her mahallede kafe açacaklarını söyledi.