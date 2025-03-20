Bucalılar sokakta: Halk irade gaspına direniyor

Yayınlanma: 20.03.2025 - 21:13

Güncelleme: 20.03.2025 - 21:14

İzmir’de Buca Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar irade gaspına karşı sokaktaydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalinin ardından gerçekleşen gözaltılara yönelik eylem gerçekleştirildi. Buca Kasaplar Meydanı’nda bir araya gelen yurttaşlar, Buca Belediyesi’ne yürüdü.

Kitle adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Candemir, “23 yıldır iktidarda olanlar ülkeyi öyle bir hale getirdi ki her güne yeni bir hukuksuzlukla, yeni bir şafak baskını ile uyanır hale geldik” dedi.

"BİAT EDECEK KULLAR İSTİYORLAR"

“İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün hukuktan tamamen yoksun kararı ile 35 yıl önce aldığı diploması iptal edilen İmamoğlu bu sabah erken saatlerde evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştır” ifadelerini kullanan Candemir, şöyle devam etti:

“İmamoğlu ve aralarında CHP'li belediye başkanları ve bürokratlarının da yer aldığı 105 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası İstanbul halkı başta olmak üzere tüm halk üçüncü dünya ülkelerinde bile görülmeyecek uygulamalara tanık olmaya devam etmektedir. İstanbul'da adeta OHAL ilan edilmiştir. Ekrem İmamoğlu'nun evi onlarca TOMA ile çevrilmiş, ana yollar kapatılmıştır. İstanbul Valiliği kentte eylemleri yasaklarken, sosyal medya erişimi sınırlanmıştır. Bu nedenle mevcut siyasi iktidar 23 yıldır ‘iktidarımıza biat edecek kullar istiyoruz’ diye ferman buyurmakta, iktidarlarına uygun ‘makbul vatandaş rehberinde’ herkese yeni fasıllar açmaktadır.”

"DÜZENE RAZI EDECEKLERİNİ SANIYORLAR"

Mevcut otoriter sisteme itiraz eden, kendisine biçilen "iktidarın gönüllü kulu olma" rolüne karşı çıkan herkesin bu garabet düzenin hedefi haline getirildiğine vurgu yapan Candemir, “Böylece halkı ve emekçileri nefessiz bırakacaklarını, iradelerini kıracaklarını, mevcut düzene razı edeceklerini sanıyorlar. Üstelik hepimizden, tüm toplumdan bu karanlık tabloya itiraz etmememizi, susmamızı, iktidarlarına biat etmemizi istiyorlar” şeklinde konuştu.

"DİRENİŞ HATTINA ÇAĞRI"

Tüm toplumun içine itildiği bu zifiri karanlıktan çıkmanın tek yolunun; siyasal iktidar eliyle yaratılan yoksulluğun, adaletsizliğin, hukuksuz düzenin dişlileri arasında ezilen milyonların omuza omuza vermesinden geçtiğini belirten Candemir, sözlerini şu çağrıyla sonlandırdı:

“Toplum üzerinde baskı kuran, şiddet uygulayan ve kendine tabi kılan tüm yönetimler eninde sonunda tarihin çöplüğünde yerini almıştır. Bugün hukuksuzluktan, sömürüden, baskı ve şiddet politikalarından beslenenlere karşı tek çıkış yolu; ülkemizin eşit, özgür, barıştan yana demokratik yarınları için dayanışmayı ve mücadeleyi yükseltmekten geçmektedir. Bunun için tüm mücadele dostlarımızı bu karanlık tabloyu genel bir direniş hattıyla engellemeye çağırıyoruz.”