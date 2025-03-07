Cemil Tugay: 'Türkiye’de demokrasi bunalımı yaşanıyor'

Yayınlanma: 07.03.2025 - 21:16

Güncelleme: 07.03.2025 - 21:16

Bornova Belediyesi ve Ülke Politikaları Vakfı (ÜPV), Bornova Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde Demokrasi Yoluna Dönüş paneli düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın da katıldığı panelde; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili ve ÜPV Yönetim Kurulu Başkanı avukat İsmail Doğan Subaşı, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Maliye eski Bakanı Zekeriya Temizel, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve hukukçular yer aldı.

TUGAY: TÜRKİYE'DE İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ CİDDİ SORUNLAR YAŞANIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sağlıklı siyaset yapma ortamının bozulması nedeniyle bugün gerçek bir demokrasi bunalımı yaşandığını söyleyerek konuşmasına başladı.

Tugay, “Seçim yapılıyor ama çok sağlıksız şartlarda yapılıyor. Partilerimiz var ama parti içinde demokratik yapının işleyişini bozan bir siyasi partiler kanunu var. Seçim yasası sıkça oynandı. En önemlisi toplumumuzda fark etmeden bir demokrasi okuryazarlığı sorunu gelişti. Özellikle belediye başkanı olduktan sonra toplumda belli konularda bilincin olmasının çok önemli olduğunu anladım. Demokrasi okuryazarlığından da bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin üzerinde en fazla çalışması gereken konulardan birisi de bu” diye konuştu.

“YÜREKTEN ADAYLIĞINI DESTEKLİYORUM”

Dünyanın hızla değiştiğini ifade eden Başkan Dr. Cemil Tugay, kısa sürede teknoloji, yapay zeka gibi konularla büyük değişiklikler olacağını söyledi.

Tugay, “Bizlerin gerçekten bilince, bilgiye, bilime ihtiyacımız var. Krizleri yöneten liderlerimiz olmazsa, ülkenin iradesine sahip çıkan liderlerimiz olmazsa, eğitime, bilgiye, bilince yatırım yapan liderlerimiz olmazsa, çaresizce daha da derin yoksulluğa, adaletsizliklere, hukuksuzluklara mecbur bırakıldığımız bir topluma dönüşeceğiz. Ama bu ülkeye sahip çıkmamız gerekiyor. Bu görev CHP'dedir, bu sorumluluk Türkiye'yi onurla yöneteceğine inandığımız Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üzerindedir. Ben de yürekten adaylığını destekliyorum” şeklinde konuştu.

SUBAŞI: İNANILMAZ ŞEYLER BAŞARDINIZ

Ülke Politikaları Vakfı (ÜPV) hakkında bilgiler veren İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili ve ÜPV Yönetim Kurulu Başkanı avukat İsmail Doğan Subaşı, “İzmirli olarak çok şanslısınız. Kendinizle de gurur duymalısınız. 25 yıllık otoriter rejimde dimdik ayakta durdunuz. Bu basit gibi gelebilir ama inanılmaz şeyler başardınız. Belki de önseçim bu nedenle İzmir’den başlıyor. İzmir'i görünce çok duygulanıyorum” dedi.

TEMİZEL: TÜRKİYE YENİDEN GERÇEK DEMOKRASİYLE YÖNETİLECEK

ÜPV Kurucu Başkanı, Maliye eski Bakanı Zekeriya Temizel, otokrasiye karşı demokrasi potansiyelini ortaya koyacak çalışmalar yapıldığını belirterek “Türkiye yeniden gerçek demokrasiyle yönetilecek bir ülke haline gelecek. ÜPV'yi de buna katkılarından dolayı kutluyorum” dedi.

EŞKİ: CHP İKTİDAR, EKREM İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI OLACAK

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bu vakfın İstanbul dışındaki ilk buluşması burada gerçekleşiyor. Bugün bu salondaki herkes hepimiz bir yere, bir değişime adayız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak, Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı olacak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Seksen Yıldır Ulaşılamayan Bir Hedef: Türkiye'de Liberal Demokrasi başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.