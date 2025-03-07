İmamoğlu'ndan Selvi'nin 'Dilek İmamoğlu' iddiası üzerine yanıt: 'Onu okumayı bırakalı yıllar oldu'

Yayınlanma: 07.03.2025 - 16:20

Güncelleme: 07.03.2025 - 16:25

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde Cuma namazı kıldı.

Çıkışta bir kişi, İmamoğlu'na seslenerek "Bugün Abdulkadir Selvi'nin yazısını okudunuz mu? Diplomanız iptal edilirse Dilek Hanım sizin yerinize aday olacakmış" diye sordu.

Özel'in de gülerek karşıladığı bu soru üzerine İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"Ablacım Abdülkadir Selvi okuyor musun hala? Ben onu okumayı bırakalı yıllar oldu. Sana da tavsiye ederim ablacım. İnan ki okuma. İnan ki okuma."

Abdülkadir Selvi, "Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse yerine eşi Dilek İmamoğlu aday olacak" iddiasını gündeme getirmişti.