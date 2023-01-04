Derbide yaralanan Göztepe taraftarı: Bu son olsun

04 Ocak 2023 Çarşamba, 11:37

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında yapılan Göztepe-Altay derbisinde taraftarların yer aldığı tribünden atılan işaret fişeği ile ağır yaralanan ve DEÜ Hastanesinde bir ayı aşkın süredir tedavi gören 45 yaşındaki Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, gün be gün sağlığına kavuşuyor.

“TOPARLANIYORUM”

Sağlık durumu hakkında konuşan Çakır, “Şu an iyiye doğru gidiyorum. Ameliyatlarımı oldum, toparlanıyorum. Yaraların iyileşmesini bekliyorum. Eldeki ve göğüsteki yanıklar da geçince taburcu olurum diye düşünüyorum. Sürecim devam edecek. En büyük ameliyatı çeneden oldum. Damak parçalanmıştı, dişlerde eksiklikler var. Çene kaynadıktan sonra dişlerim yapılacak” dedi.

“ŞİKAYETÇİ OLDUM”

Futbolda şiddetin son bulmasını temenni eden Çakır, “Hep 'Futbol dostluk, barış, kardeşliktir' deniyor ama maalesef sahada aynı şekilde sergilenmiyor. Lafta kalıyor. İnşallah ben son olurum. Bu kadar ağır yaralamalı benden başka örnek de yok diye biliyorum. Ağır bir travma anlattım. Tribünden ateş edilmiş gibi işaret fişeği geldi. Atlatmaya çalışıyorum. Başka kimse yaşamasın. Yapanlar gerekli cezayı alsın ki bir yaptırım olduğu görülsün. Ben de şikayetçi oldum. Bu pozisyonda şikayetçi olmayacak insan olmaz diye düşünüyorum. Şu an ilk etapta evime ve aileme, normal yaşantıma kavuşmak istiyorum. Normal hayata başladıktan sonra tabii ki maçlara gitmek istiyorum. Göztepe'yi seviyorum, Göztepe taraftarıyız ancak bu ilerleyen süreçte olabilecek bir şey. Futbol Federasyon Başkanı da Şampiyonlar Ligi Finali'ne davet etmişti. O zamana kadar toparlanırsam oraya da gitmek isterim” diye konuştu.