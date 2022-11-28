Göztepe - Altay maçında stada işaret fişeği sokan ambulans şoförünün ilk vukuatı değilmiş
TFF 1. Lig'de çıkan olaylar sebebiyle tatil edilen Göztepe - Altay karşılaşmasında taraftarı yaralayan işaret fişeğini stada soktuğu belirlenen ambulans şoförü A.G.'nin daha önceden suç kaydı olduğu öğrenildi.
İzmir'de, Göztepe ve Altay arasında oynanan derbi maçında, Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayan işaret fişeği ile diğer suç aletlerini 2 sırt çantasıyla stadyuma soktuğu belirlenip, gözaltına alınan ambulans şoförlerinden A.G.'nin, daha önce bazı maçlarda olay çıkardığı için 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
MAÇTAN 1 GÜN ÖNCE TARAFTARLARLA BULUŞMUŞ
Şüpheli A.G.'nin maçtan 1 gün önce taraftar grubuyla buluştuğunu ve oradaki konuşmanın ardından işaret fişeklerini stada sokmaya karar verdiği belirtildi. 4 şüphelinin fişekleri Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndan aldıktan sonra sırt çantasıyla A.G.'ye teslim ettiği, sağlık personeli olduğu için aranmayan A.G.'nin de çantayı tuvalete bıraktığı aktarıldı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Tuvaletteki çantayı alan bir taraftarın çantanın içerisindeki fişekleri taraftara dağıttığı, fişeklerden birini F.E.'nin ateşlediği öğrenildi. Ambulans şoförü A.G.'nin ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde, taraftarlarla buluştuğunda kendisine fişekleri stada sokması için yapılan teklifi kabul ettiğini söyleyen A.G.'nin maç günü bu eylemi gerçekleştirdiğini ancak çantayı tuvaletten kimin aldığını bilmediğini söylediği öğrenildi.
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