Elektrik faciasının üzerinden 6 ay geçti ama sorun aynı

İzmir'de 12 Temmuz'daki sağanak yağışta 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin bilirkişi bir kez daha olay yerinde incelemelerde bulundu.

Elektrik faciasının üzerinden 6 ay geçti ama sorun aynı
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Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 09.12.2024 - 19:54

İzmir'de 12 Temmuz'daki sağanak yağışta Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay'ın (44) elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitirdiği olayın aydınlanması için bilirkişi bir kez daha olay yerinde incelemelerde bulundu. 

Yargılamayı yapan İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üyelerinin yanı sıra savcı ile avukatların katıldığı 7 kişilik bilirkişi incelemesi 7 saat sürdü. 

SORUN DEVAM EDİYOR

İnceleme sonunda bilirkişi, olayın gerçekleştiği Enver Dündar Başar Sokağın elektrik akım ölçümlerini yaptı. Ekip, hattın izolasyonun sağlıklı olmadığı sonucuna vardı ve elektrik kablolarını kesti. Sokaktaki ev ve işyerlerine ise başka şebeke üzerinden elektrik verildi./


Etiketler: #İzmir #elektrik

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