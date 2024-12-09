Elektrik faciasının üzerinden 6 ay geçti ama sorun aynı
İzmir'de 12 Temmuz'daki sağanak yağışta 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin bilirkişi bir kez daha olay yerinde incelemelerde bulundu.
İzmir'de 12 Temmuz'daki sağanak yağışta Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay'ın (44) elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitirdiği olayın aydınlanması için bilirkişi bir kez daha olay yerinde incelemelerde bulundu.
Yargılamayı yapan İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üyelerinin yanı sıra savcı ile avukatların katıldığı 7 kişilik bilirkişi incelemesi 7 saat sürdü.
SORUN DEVAM EDİYOR
İnceleme sonunda bilirkişi, olayın gerçekleştiği Enver Dündar Başar Sokağın elektrik akım ölçümlerini yaptı. Ekip, hattın izolasyonun sağlıklı olmadığı sonucuna vardı ve elektrik kablolarını kesti. Sokaktaki ev ve işyerlerine ise başka şebeke üzerinden elektrik verildi./
En Çok Okunan Haberler
-
- 15 yıllık birikimini yarım saatte kaybetti
- Askeri helikopter düştü: 6 asker şehit!
- İmamoğlu'ndan Melih Gökçek'e 'Dilek İmamoğlu' yanıtı
- 'Yüzde 90 oy alsanız ne olur?'
- Kılıçdaroğlu çifti trafik kazası geçirdi
- İşte AKP'nin asgari ücret ve emekli maaşı beklentisi
- Putin-Esad bir araya gelecek mi?
- İnci İnci intihalde birinci
- 'Devlet Memurları Kanunu' değişiyor
- Suriye'nin yeni 'başbakanı' belli oldu