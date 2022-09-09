UKKSA soyu tükenmekte olan hayvanlara dikkat çekti

İZMİR / Cumhuriyet
09 Eylül 2022 Cuma, 07:06
<p>Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi (UKKSA), 12. Knidos’un Sır’ı Sanat Festivali “İklim Değişikliği” teması ile kültür sanat etkinliklerine devam ediyor.<br data-mce-bogus="1"></p>

Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi (UKKSA), 12. Knidos’un Sır’ı Sanat Festivali “İklim Değişikliği” teması ile kültür sanat etkinliklerine devam ediyor.

<p>Muğla’nın Datça yarımadasında 2007 yılında Nevzat Metin tarafından kurulan, Emine Özkarslıoğlu tarafından yönetilen Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi, 12. kuruluş yıldönümünü “İklim Değişikliği” temasıyla düzenlenen resim, heykel, seramik, mozaik ve edebiyat alanlarındaki sanatsal çalıştaylar ile kutladı.<br data-mce-bogus="1"></p>

Muğla’nın Datça yarımadasında 2007 yılında Nevzat Metin tarafından kurulan, Emine Özkarslıoğlu tarafından yönetilen Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi, 12. kuruluş yıldönümünü “İklim Değişikliği” temasıyla düzenlenen resim, heykel, seramik, mozaik ve edebiyat alanlarındaki sanatsal çalıştaylar ile kutladı.

<p>Proje yöneticiliği ve koordinatörlüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Serdar Aslan tarafından yürütülen İklim Değişikliği, Akdeniz Buluşması Sanat Çalıştayı başlıklı etkinlik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirildi.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

Proje yöneticiliği ve koordinatörlüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Serdar Aslan tarafından yürütülen İklim Değişikliği, Akdeniz Buluşması Sanat Çalıştayı başlıklı etkinlik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirildi. 

<p>1 Eylül’de başlayan ve iklim değişiklikleri sonucunda soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan hayvan türleri üzerine farkındalık geliştirilmesi planlanan çalıştay KKTC’den altı, Türkiye’den ise dört sanatçı katıldı.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

1 Eylül’de başlayan ve iklim değişiklikleri sonucunda soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan hayvan türleri üzerine farkındalık geliştirilmesi planlanan çalıştay KKTC’den altı, Türkiye’den ise dört sanatçı katıldı. 

<p>KKTC Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi ve seramik sanatçısı Bedia Kale ile seramik sanatçıları Semral Öztan, Nergül Gezer Dündar’ın konuk olduğu çalıştayda ayrıca iç mimarlar Mandana Mehrnia, Özge Yücesoy, Leman Cankat katıldı.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

KKTC Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi ve seramik sanatçısı Bedia Kale ile seramik sanatçıları Semral Öztan, Nergül Gezer Dündar’ın konuk olduğu çalıştayda ayrıca iç mimarlar Mandana Mehrnia, Özge Yücesoy, Leman Cankat katıldı. 

<p>Türkiye’den ise seramik sanatçısı Eşref Bulut, Nagehan Elibol, iç mimar ve heykeltıraş Bilen Sezen katılımcılarla buluştu.</p>

Türkiye’den ise seramik sanatçısı Eşref Bulut, Nagehan Elibol, iç mimar ve heykeltıraş Bilen Sezen katılımcılarla buluştu.

<p>Yapılan çalışmalardan örnekler...</p>

Yapılan çalışmalardan örnekler...

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Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi Datça

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