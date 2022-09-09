UKKSA soyu tükenmekte olan hayvanlara dikkat çekti
Muğla’nın Datça yarımadasında 2007 yılında Nevzat Metin tarafından kurulan, Emine Özkarslıoğlu tarafından yönetilen Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi, 12. kuruluş yıldönümünü “İklim Değişikliği” temasıyla düzenlenen resim, heykel, seramik, mozaik ve edebiyat alanlarındaki sanatsal çalıştaylar ile kutladı.
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