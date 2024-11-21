Yayınlanma: 21.11.2024 - 00:35

Güncelleme: 21.11.2024 - 00:35

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Onur Günay hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre; Onur Günay, tatil için gittiği Makedonya'nın Üsküp kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Onur Günay’ın vefat haberi, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden olurken CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da taziye mesajı yayınladı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Güzelbahçe Belediye Başkanımız, yol arkadaşım Mustafa Günay’ın oğlu Onur Günay kardeşimizi kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Onur kardeşimize Allah’tan rahmet, Başkanımıza ve acılı ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medyada paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Güzelbahçe Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Günay’ın oğlu Onur Günay’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Genç yaşta hayatını kaybeden Onur kardeşimize Allah'tan rahmet, Başkanımız ve ailesine başsağlığı diliyorum.”